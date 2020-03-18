Текслер: Система здравоохранения Челябинской области готова к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения Челябинской области готова к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на областном оперативном штабе по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

По словам главы региона, в области есть необходимое количество коек для лечения заболевших. Есть необходимый запас медикаментов.

Как ранее рассказала агентству первый вице-губернатор Ирина Гехт, в учреждениях здравоохранения есть резервные койки, которые власти готовы дополнительно развернуть в случае возникших угроз. Подготовлена дополнительная госпитальная база, которая будет развернута на случай появления заболевших коронавирусом.

Кроме того, Алексей Текслер принял решение о дополнительном выделении средств на покупку четырех аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и аппарата экстракорпоральной оксигенации легких.» Это достаточно мощные аппараты, высокочастотные, они будут дислоцироваться на базе нашего учреждения – медицины катастроф, чтобы в любой момент выехать с этими переносными аппаратами в любою территорию региона, где необходимо принятие экстренных мер, и оказать неотложную медицинскую помощь», - уточняла Ирина Гехт.