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Текслер: Система здравоохранения Челябинской области готова к борьбе с коронавирусом

Общество
Сегодня, 14:51
Автор: 
Евгения Александрова, Олеся Денисова

Система здравоохранения Челябинской области готова к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на областном оперативном штабе по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

По словам главы региона, в области есть необходимое количество коек для лечения заболевших. Есть необходимый запас медикаментов.

Как ранее рассказала агентству первый вице-губернатор Ирина Гехт, в учреждениях здравоохранения есть резервные койки, которые власти готовы дополнительно развернуть в случае возникших угроз. Подготовлена дополнительная госпитальная база, которая будет развернута на случай появления заболевших коронавирусом.

Кроме того, Алексей Текслер принял решение о дополнительном выделении средств на покупку четырех аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и аппарата экстракорпоральной оксигенации легких.» Это достаточно мощные аппараты, высокочастотные, они будут дислоцироваться на базе нашего учреждения – медицины катастроф, чтобы в любой момент выехать с этими переносными аппаратами в любою территорию региона, где необходимо принятие экстренных мер, и оказать неотложную медицинскую помощь», - уточняла Ирина Гехт.

Автор: 
Евгения Александрова, Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
грипп
Алексей Текслер
Ирина Гехт
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