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Текслер: Ситуацию по медицинским маскам держим на контроле

Общество
Вчера, 22:55
Автор: 
Олеся Денисова

Челябинская область пополняет запас медицинских масок в лечебных учреждениях и в аптечных сетях.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге.

«По медицинским маскам запас есть на 21 день и каждый день пополняем», - рассказал глава региона.

Накануне область получила 37 тысяч медицинских масок, сегодня -  еще 20 тысяч. Часть масок, как и обещал губернатор, направляется в аптеки.

«Спрос выше, но держим ситуацию на контроле, и работаем с розничной сетью», - отметил Алексей Текслер.

Напомним, в Еманжелинске начал работу завод по производству медицинских масок. Первую партию область получает на этой неделе. Со следующей недели в Еманжелинске будут производить по 15 тысяч масок в сутки. Они будут поступать в лечебные учреждения и аптеки. Маски необходимы и тем организациям, чьи сотрудники продолжают работать и контактируют с клиентами.

Кроме того, производством трехслойных масок в регионе занимается и компания «Ресид» (RESID) в Челябинске. Помимо этого, до третьего апреля регион планирует получить еще 1,5 миллиона масок в соответствии с распределением Минпромторга.

Для профилактики ОРВИ, гриппа и коронавируса подойдут также марлевые маски, которые можно сделать самому.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, одноразовые маски можно носить не более трех часов и затем их нужно выкидывать. Марлевую маску можно использовать не единожды. После использования ее необходимо выстирать с мылом или моющим средством, пропарить утюгом.

Южноуральцы могут задать любые вопросы по ситуации с коронавирусной инфекции в регионе, по правилам профилактики по телефону горячей линии министерства здравоохранения.8 (351) 240-15-16. Операторы call-центра отвечают на звонки в круглосуточном режиме.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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