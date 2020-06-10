Текслер: В ближайшее время восстановим оказание плановой медпомощи по всем профилям заболеваний

В ближайшее время государственные больницы и поликлиники Челябинской области в полном объеме восстановят оказание плановой медицинской помощи по всем профилям заболеваний.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов, которое он провел в режиме ВКС 10 июня.

«Несмотря на перевод ряда медицинских учреждений в разряд ковидных госпитальных баз, мы не останавливали оказание медицинской помощи всем, кто в этом нуждался», - подчеркнул глава региона.

В полном объеме продолжалось оказание медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализе).

Неотложная первичная помощь, скорая медпомощь, специализированная экстренная помощь в стационарах при острых респираторных вирусных заболеваниях, гриппе, пневмонии, новой коронавирусной инфекции оказывалась с учетом потребности граждан.

По словам главы региона, с июня медучреждения поэтапно возобновляют оказание плановой медицинской помощи жителям.

Как уточнили в минздраве области, на сегодня возобновлены плановый прием больных диспансерной группы, плановые посещения беременных, проведение абортов, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса. При этом должны строго соблюдаться все санитарно-гигиенические требования и профилактические рекомендации Роспотребнадзора по предотвращению заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

Также восстановлено оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Но пациенты обязаны перед госпитализацией провести экспресс-диагностику на COVID-19. Онкологическим медучреждения также предписано проверять на ковид всех поступающих на лечение пациентов.

Кроме того, с первого июня приступили к работе врачебно-физкультурные диспансеры. Возобновлено и плановое оказание первичной специализированной помощи по профилю «дерматология» по предварительной записи.

По предварительной записи возобновлен плановый прием детей. Так, с первого июня начали госпитализировать детей для реабилитации в детскую областную больницу, центр медицинской реабилитации «Вдохновение», областной центр восстановительной медицины и реабилитации «Огонек».

«В ближайшее время в полном объеме восстановим оказание медицинской помощи по всем профилям заболеваний», - пообещал Алексей Текслер.

С 15 июня планируется начать госпитализацию детей в Челябинский центр реабилитации.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе с апреля были приостановлены диспансеризация (в том числе и детей-сирот) и профилактические медицинские осмотры взрослых и детей.

Плановая медпомощь в условиях дневного и круглосуточного стационаров, назначение отдельных инструментальных и лабораторных исследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы) оказывалась только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен житель.