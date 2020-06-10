ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Текслер: В ближайшее время восстановим оказание плановой медпомощи по всем профилям заболеваний

Общество
Сегодня, 14:45
Автор: 
Любовь Юрина

В ближайшее время государственные больницы и поликлиники Челябинской области в полном объеме восстановят оказание плановой медицинской помощи по всем профилям заболеваний.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов, которое он провел в режиме ВКС 10 июня.

«Несмотря на перевод ряда медицинских учреждений в разряд ковидных госпитальных баз, мы не останавливали оказание медицинской помощи всем, кто в этом нуждался», - подчеркнул глава региона.

В полном объеме продолжалось оказание медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализе).

Неотложная первичная помощь, скорая медпомощь, специализированная экстренная помощь в стационарах при острых респираторных вирусных заболеваниях, гриппе, пневмонии, новой коронавирусной инфекции оказывалась с учетом потребности граждан.

По словам главы региона, с июня медучреждения поэтапно возобновляют оказание плановой медицинской помощи жителям.

Как уточнили в минздраве области, на сегодня возобновлены плановый прием больных диспансерной группы, плановые посещения беременных, проведение абортов, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса. При этом должны строго соблюдаться все санитарно-гигиенические требования и профилактические рекомендации Роспотребнадзора по предотвращению заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

Также восстановлено оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Но пациенты обязаны перед госпитализацией провести экспресс-диагностику на COVID-19. Онкологическим медучреждения также предписано проверять на ковид всех поступающих на лечение пациентов.

Кроме того, с первого июня приступили к работе врачебно-физкультурные диспансеры. Возобновлено и плановое оказание первичной специализированной помощи по профилю «дерматология» по предварительной записи.

По предварительной записи возобновлен плановый прием детей. Так, с первого июня начали госпитализировать детей для реабилитации в детскую областную больницу, центр медицинской реабилитации «Вдохновение», областной центр восстановительной медицины и реабилитации «Огонек».

«В ближайшее время в полном объеме восстановим оказание медицинской помощи по всем профилям заболеваний», - пообещал Алексей Текслер.

С 15 июня планируется начать госпитализацию детей в Челябинский центр реабилитации.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе с апреля были приостановлены диспансеризация (в том числе и детей-сирот) и профилактические медицинские осмотры взрослых и детей.

Плановая медпомощь в условиях дневного и круглосуточного стационаров, назначение отдельных инструментальных и лабораторных исследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы) оказывалась только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен житель.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 15:54
Текслер: В области принято в эксплуатацию только 53% от заявленных к открытию пляжей
Общество
Сегодня, 15:06
В Челябинской области 63 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет могут претендовать на новое пособие
Общество
Сегодня, 13:54
Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом
Общество
Сегодня, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Сегодня, 11:37
В Челябинской области впервые число выздоровевших пациентов за сутки превысило число новых заболевших
Сегодня, 11:20
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Сегодня, 11:03
Ночью на М-5 в районе Миасса перекроют движение, а до 15 августа введут реверсивное движение
Вчера, 17:33
Жители Челябинской области выбрасывают в мусорные баки гробы и останки животных
Вчера, 17:21
Южноуральцы стали активнее обращаться за СНИЛС
Вчера, 17:16
В челябинском поселке Чурилово восстановили ливневую канализацию
Вчера, 16:14
Жители Челябинска до конца недели выберут объекты для благоустройства в новом году
Вчера, 15:17
Южноуральским полицейским поручили пристальней следить за подростками
Вчера, 14:59
Анонсы событий и мероприятия на 10 июня
Вчера, 14:55
В Челябинской области поставлен новый антирекорд смертности пациентов с коронавирусом
Общество
Сегодня, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Общество
Сегодня, 13:54
Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом
Новости
Сегодня, 16:09
Происшествия
В Челябинске вандалы разгромили сквер «Юбилейный»
Сегодня, 16:02
Происшествия
Челябинцы продолжают наживаться за счет мигрантов
Сегодня, 15:29
Экономика
МегаФон и Booking.com дарят бесплатные разговоры в течение месяца за путешествия по России
Сегодня, 14:44
Происшествия
В Челябинске пьяная компания разгромила машину скорой помощи
Сегодня, 14:03
Среда обитания
Жители Челябинской области продолжают задыхаться и жаловаться
Материалы рубрики
Сегодня, 11:20
Общество
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Сегодня, 11:03
Общество
Ночью на М-5 в районе Миасса перекроют движение, а до 15 августа введут реверсивное движение
Вчера, 17:33
Общество
Жители Челябинской области выбрасывают в мусорные баки гробы и останки животных
Вчера, 17:21
Общество
Южноуральцы стали активнее обращаться за СНИЛС
Вчера, 17:16
Общество
В челябинском поселке Чурилово восстановили ливневую канализацию
Теги
Алексей Текслер
Министерство здравоохранения Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика