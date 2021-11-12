Текслер внес личный вклад в борьбу южноуральцев с ковидом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил региональную станцию переливания крови и стал донором антиковидной плазмы.

Глава региона ознакомился с процессом забора и подготовки крови и ее компонентов для дальнейшей отправки в медицинские организации.

Алексей Текслер напомнил, кровь и ее компоненты необходимы для лечения различных заболеваний, в том числе коронавируса. Губернатор, уже переболевший коронавирусом и вакцинированный, решил внести свой вклад в борьбу с инфекцией. «Врачи дали добро: показатели в норме, уровень антител высокий. Надеюсь, что кому-то это позволит справиться с болезнью», - написал в своем аккаунте в соцсетях глава региона.

Перед процедурой он заполнил специальную анкету и прошел осмотр врача.

Губернатор поблагодарил сотрудников всех подразделений Челябинской станции переливания крови и доноров.

В 2021 году сдали кровь 22 тысячи 379 жителей области, что на 7,5% больше число доноров в 2020 году. В 2021 году в медицинские организации области направлено свыше девяти тысяч литров плазмы крови, в том числе 2,5 тысячи – с антителами к коронавирусной инфекции. Пациентам, у которых регистрируется среднее и тяжелое течение коронавируса, назначают переливание плазмы крови переболевших доноров. Антитела помогают организму бороться с инфекцией.

«Ежедневно к нам на станцию в Челябинске приходят порядка 100 человек, плюс в наших структурных подразделениях по области еще около 100 человек становятся донорами крови или ее компонентов, - рассказал главный врач Областной станции переливания крови Анатолий Крохин. - 30-40 процентов от всех доноров имеют антитела к коронавирусной инфекции. Их компоненты крови используют для лечения пациентов с COVID-19».

С начала пандемии (2020 и 2021 годы) в Челябинской области было заготовлено две тысячи 842 тонны антиковидной плазмы. Еще более одной тонны находится на карантине, после чего она сразу идет на госпитальные базы.

Кроме того, Челябинская область направила в НПО «Микроген» 117 литров плазмы для производства нового лекарственного препарата против ковида.

Напомним, Алексей Текслер перенес ковид бессимптомно, о чем узнал в марте 2021 года, сдав анализ на антитела. В июле 2021 года губернатор вакцинировался против коронавирусной инфекции.