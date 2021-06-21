Губернатор Текслер привился от COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, глава региона перенес ковид бессимптомно и узнал об этом только после получения результатов анализа, который сдавал, собираясь ставить прививку. Тогда вакцинация была отложена.

«С января, когда у меня появились антитела, прошло достаточно много времени, и я принял решение вакцинироваться», - рассказал Алексей Текслер.

Сегодня губернатор привился от коронавирусной инфекции. «Сделал это сегодня в одной из наших поликлиник, как все граждане», - рассказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что на сегодня, принимая решение о вакцинации, надо понимать, что во многом от каждого зависит эпидемиологическая ситуация в регионе «Вакцинация – это в первую очередь ответственность перед теми людьми, с кем ты рядом, с кем работаешь, ответственность перед семьей, перед близкими», - отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что в стране фиксируется рост числа инфицированных. Прирост заболеваемости коронавирусом отмечается примерно в 65 регионах. Эта же тенденция (но более низкие темпы) отмечается и в Челябинской области. «Ситуация тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», - цитируют журналисты в понедельник пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Противопоставить росту заболеваемости мы можем только вакцинацию. Важно, чтобы у нас был коллективный иммунитет», - подчеркнул Алексей Текслер и призвал всех, кто еще не вакцинировался пройти вакцинацию. Это касается и тех, кто уже переболел ковидом.

«Призываю всех и каждого, кто еще не вакцинировался, даже если вы переболели, все равно пройти вакцинацию. Крайне важно, чтобы в нашем регионе была благополучная эпидобстановка, и это зависит только от нас», - подчеркнул губернатор.

Ранее первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала, что в правительстве Челябинской области вакцинировано против ковида порядка 40% сотрудников (среди руководящего состава – почти 100%). Еще 20% - переболевшие с высокими титрами антител.

На сегодняшний день в регион поступило более 381 тысяча комплектов вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе 360 тысяч 180 доз – «Спутник V». Первым компонентом вакцины в области привились уже более 358 тысяч человек. Прошли два этапа вакцинации 297 тысяч 182 южноуральца.

Напомним, президент Владимир Путин в марте-апреле 2021 года привился от коронавирусной инфекции отечественной вакциной (поставил и первый, и второй компоненты).