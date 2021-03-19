Южноуральцы смогут теперь привиться от ковида и в ТРК

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Алексей Текслер пока не будет вакцинироваться от ковида

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не будет ставить прививку против коронавирусной инфекции COVID-19. В крови у главы региона были выявлены антитела к ковиду.

«Алексей Текслер сдал тест на антитела и выяснилось, что они у него есть», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора. Анализ глава региона сдал недавно.

Наличие в крови антител иммуноглобулина класса G к коронавирусу свидетельствует о перенесенном заболевании COVID-19. Губернатор перенес ковид бессимптомно и узнал об этом только после получения результатов анализа, который сдавал, собираясь ставить прививку от ковида.

У людей, переболевших коронавирусом и имеющих антитела, формируется иммунитет к данному виду инфекции. В этом эпидсезоне им прививку ставить не нужно.

Напомним, в декабре 2020 года Алексей Текслер пообещал подать пример южноуральцам и обязательно вакцинироваться от ковида и сделать он это тогда, когда вакцина станет доступна для широкого круга жителей.

Первой среди областных чиновников вакцинировалась от коронавируса первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Я буквально была той, кто испытывал на себе эту вакцину. Я была привита в начале августа 2020 года на момент регистрации вакцины», - рассказывала Ирина Альфредовна.

Всего на данный момент в Челябинскую область поступило 115 тысяч 992 дозы вакцины Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ). Плюс в сентябре 2020 года была пилотная партия - 42 дозы. Вакцина приходит в регион в постоянном режиме.

В области работает более 115 пунктов вакцинирования в 63 больницах Челябинской области. Записаться можно через портал Госуслуг. Прививки от ковида поставила более 106 тысяч человек, их них около 70 тысяч человек – оба компонента.