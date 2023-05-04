04.05.2023
Опережающее финансирование позволит раньше срока отремонтировать дорогу Троицк-Степное
04.05.2023
В Челябинске на улице Скульптора Головницкого появится почти сто лип
04.05.2023
Мэрия Челябинска: Разрешение на строительство офиса на берегу Миасса «Транснефти» не выдавалось
04.05.2023
Справедливоросс из Озерска помогает воспитывать в подростках верность Родине
04.05.2023
В Копейске пожарные отстояли СНТ «Станкостроитель-3»
04.05.2023
Челябинские школьники признаны победителями и призерами Всероссийских олимпиад
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
Обращение губернатора к южноуральцам
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
03.05.2023
Глава подшефной Ясиноватой приехал в Челябинскую область за решением острых вопросов
03.05.2023
В Челябинской области появятся почетные наставники
02.05.2023
Южноуральцы первыми насладятся игрой сборных России и Белоруссии
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023