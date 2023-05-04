Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона в связи с напряженной ситуацией с пожарами. Глава региона просит каждого южноуральца быть бдительными и осторожными.

«Ситуация с пожарами очень напряженная. Каждый день сотни новых очагов по всей области. Огонь угрожает лесам, населенным пунктам, социальным объектам, садовым товариществам. Но главное - огонь угрожает жизням людей», - обратился к южноуральцам глава региона и разместил на своей официальной странице видео пожаров, чтобы воочию можно было убедиться в серьезности сложившейся ситуации.

По словам губернатора, пожарные службы справляются со всеми задачами, действуют оперативно. Но они уже работают на пределе возможностей. Им помогают волонтеры, неравнодушные люди.

При этом безалаберные люди поджигают траву, не думая о последствиях (хотя на территории региона уже с 12 апреля действует особый противопожарный режим и запрещено разведение любого вида огня).

Кроме того, в области отмечаются случаи намеренных поджогов. Так, на территории Ильменского заповедника был замечен мотоциклист, после которого возникли несколько очагов возгорания.

«Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны, - обратился к жителям Алексей Текслер. - Не поджигайте траву, не давайте это делать другим. Ни один костер, поездка на шашлыки не стоят человеческой жизни. Сейчас вопрос стоит именно так».

Губернатор просит жителей сделать все от них зависящее, не оставаться в стороне, чтобы избежать новых пожаров.

Глава региона рекомендует сообщать о любых угрозах возгорания в МЧС или писать сразу ему.