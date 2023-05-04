Беспилотники мониторят обстановку на территории Миасского округа

На территории Миасского городского округа (Челябинская область) сложилась наиболее напряженная пожароопасная обстановка. Специалисты не исключают, что поджоги в лесах осуществлялись намеренно. К проверке подключились силовики. Обстановку мониторят несколько беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает ГУ МЧС области, накануне на территории Миасского городского округа потушено четыре ландшафтных пожара, общая площадь которых составила более 14,2 гектара.

В группе «Инцидент Миасс» жители сообщают о нескольких очагах возгорания в Ильменском заповеднике. В ликвидации пожара принимали участие сотрудники МЧС и заповедника. Минувшей ночью открытое горение было ликвидировано. В настоящий момент все возгорания локализованы, на некоторых участках ещё наблюдается тление.

«При проведении проверок по причинам возникновения пожаров сотрудниками отделения дознания установлена закономерность расположения очагов возгораний. Со слов очевидцев установлено, что на данной территории был замечен мотоциклист, после которого возникли несколько очагов возгорания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области.

В органы полиции поступило несколько заявлений от граждан, по которым проводятся процессуальные действия.

Для мониторинга обстановки и выявления нарушителей требований пожарной безопасности сотрудники МЧС организовали полеты нескольких беспилотных летательных аппаратов на территории Миасского городского округа.

Всего на территории региона за минувшие сутки произошло 77 ландшафтных пожаров на общей площади более 145 гектаров.