Тинькофф Platinum - размер не имеет значения, значение имеет только скорость

Кредитная карта давно стала незаменимым атрибутом финансовой жизни человека во всём мире и Россия — давно не исключение. И если ещё пару лет назад, до пандемии коронавируса, ещё можно было говорить, что наличка является достойной альтернативой расчёту с помощью кредитки, то сегодня всё изменилось. Бурное развитие интернет-торговли, вызванное бесконечными ограничениями, самоизоляциями и просто страхом людей посещать людные места, не оставляет наличным деньгам никакого шанса. Для расчётов по интернет, так или иначе, требуется карта.

Практически все российские банки выдают карты, соревнуясь между собой за условия кредитования и обслуживания. Самые развитые и технологичные из российских банков завлекают клиентов не только условиями кредитования, но у другими технологичными бонусами: возвратом средств, доставкой, акциями. Например, некоторые банки понимают, что когда кредитная карта быстро нужна, премиальные клиенты выберут банк с системой доставки.

Тинькофф Platinum — важная карта для важных персон

Кредитная карта Тинькофф Platinum отличается от обычных карт сроками оформления кредита, минимальными ценами на обслуживание и максимальными бонусами:

Стоимость обслуживания просто отсутствует — 0 рублей;

Процентная ставка по кредитам — одна из самых лояльных — 12%;

Большие льготы на обслуживание кредитов. Если кредитные деньги были потрачены на покупку товаров длительного пользования, то льготный период, в течение которого на кредит не будут начисляться проценты составит 12 месяцев. Если кредит потрачен на другие цели — 55 суток;

Максимально быстрое оформление и доставка. Оформление карты — практически мгновенно. Доставка осуществляется собственной курьерской службой банка по территории всей России в течение суток;

И конечно — фирменные фишки от Тинькофф. Круглосуточное общение с операторами в любом удобном для пользователя формате: по звонку или с помощью текстовых сообщений через чат.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.