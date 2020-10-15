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Транспортникам Челябинска, которые не проводят дезинфекцию машин, пригрозили лишением лицензии

Общество
Сегодня, 15:58
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники управления транспорта Челябинска, полиции, технического надзора ГИБДД, отдела государственного автодорожного надзора и Роспотребнадзора сегодня, 15 октября, провели совместный рейд по контролю за перевозками пассажиров и соблюдением масочного режима.

Специалисты проверили техническое и санитарное состояние транспортных средств, наличие необходимых документов для работы на маршрутах регулярных перевозок, а также соблюдение масочного режима водителями и пассажирами.

Сотрудниками правоохранительных органов было составлено 15 протоколов в отношении водителей и пассажиров по статье 20.6.1  КоАП  - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

«Пассажиры, у которых не оказалось защитных масок, по требованию сотрудников полиции вынуждены были выйти из транспорта для составления протокола об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Инспекторами Росоптерназдора будут направлены перевозчикам требования о выполнении санитарно-эпидемиологических норм, составлены протоколы об административных правонарушениях как в отношении водителей, так и компаний-перевозчиков по статье 6.4 – «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

Все перевозчики, независимо от формы собственности, обязаны проводить мойку и дезинфекцию машин.

Управлением транспорта перевозчикам также направлены требования об устранении выявленных в ходе рейда нарушений. В случае отсутствия реакции будет рассматриваться вопрос о расторжении договоров, контрактов или отзыве свидетельств.

Напомним, ранее глава Челябинска Наталья Котова заявила, что в городе систематическое несоблюдение масочного режима продавцами и покупателями в ТРК и магазинах может закончится их закрытием. А в городе количество проверок на предмет соблюдения введенных ограничительных мер будет увеличено.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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