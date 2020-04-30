ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Потому что високосный

Треть челябинцев верит в то, что 2020 год - несчастливый

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:52

Каждый третий житель Челябинска верит в приметы, связанные с високосным годом. 

В обществе часто встречаются суеверия о том, что високосные годы - тяжелые и несчастливые, что именно в это время повышается смертность и случаются разного рода катаклизмы. А многие уже связали пандемию коронавируса с високосным 2020-м годом.

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в марте этого года провели опрос и выяснили, сколько челябинцев верит в приметы, связанные с високосным годом. Оказалось, каждый более чем каждый третий (36 процентов). Примерно такой же показатель и в среднем по России (33 процента). Больше всего суеверных горожан в возрастной группе старше 60-ти.

А вот не верит в приметы, связанные с високосным годом, 61 с половиной процент жителей Челябинска (в среднем по России эта цифра составила 64 процента).

По данным ВЦИОМ, для 21 процента россиян високосный год означает наличие лишнего дня. Каждый десятый дает более точную формулировку, что в феврале будет 29 дней. Лишь некоторые россияне связывают високосный год с приметами. Например, десять процентов считают, что високосный год - трудный год, а семь процентов говорят о том, что он несчастливый.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 11:04
Стало известно, когда у челябинцев начнут отключать горячую воду
Сегодня, 10:33
Врио военкома Челябинской области назвал дату первой отправки призывников
Сегодня, 10:32
За сутки в Челябинской области подтверждено 48 новых случаев коронавируса
Вчера, 23:46
В Катав-Ивановске число подтвержденных случаев коронавируса за сутки выросло в 1,5 раза
Вчера, 23:24
Более тысячи жителей Златоуста получили предписания о самоизоляции, в городе усилен контроль
Вчера, 21:38
На Урал доставлена четвертая партия гуманитарного груза от РМК для борьбы с коронавирусом
Вчера, 19:48
МегаФон предлагает своим абонентам честный безлимит для работы на "удаленке"
Вчера, 18:19
Муниципалитетам разрешили запустить садовые маршруты с 1 мая
Вчера, 18:09
Текслер – о лечение пациентов с коронавирусом: У нас нет двойных стандартов
Вчера, 17:51
Алексей Текслер призвал отказаться от «шашлычного» формата празднования Первомая
Культура
Сегодня, 10:50
С добрым утром, Урал!
Для вас поют Владимир и Наталья Плотвиновы
Крупным планом
Сегодня, 11:17
Социальный опыт Коелги
Принцип Шундеева: не оставить ветеранов без поддержки
Новости
Сегодня, 13:07
Экономика
В Челябинской области снизили ставки налога на имущество для пострадавших от коронавируса отраслей
Сегодня, 12:27
Общество
Челябинцам рассказали о садовых маршрутах этого года
Сегодня, 11:26
Общество
Ситуацию на дорогах области будут контролировать мотовзводы ГИБДД на «БМВ»
Сегодня, 11:04
Общество
Стало известно, когда у челябинцев начнут отключать горячую воду
Сегодня, 10:33
Общество
Врио военкома Челябинской области назвал дату первой отправки призывников
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 12:27
Общество
Челябинцам рассказали о садовых маршрутах этого года
Сегодня, 11:26
Общество
Ситуацию на дорогах области будут контролировать мотовзводы ГИБДД на «БМВ»
Сегодня, 11:04
Общество
Стало известно, когда у челябинцев начнут отключать горячую воду
Сегодня, 10:33
Общество
Врио военкома Челябинской области назвал дату первой отправки призывников
Вчера, 21:38
Общество
На Урал доставлена четвертая партия гуманитарного груза от РМК для борьбы с коронавирусом
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика