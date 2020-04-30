Треть челябинцев верит в то, что 2020 год - несчастливый

Каждый третий житель Челябинска верит в приметы, связанные с високосным годом.

В обществе часто встречаются суеверия о том, что високосные годы - тяжелые и несчастливые, что именно в это время повышается смертность и случаются разного рода катаклизмы. А многие уже связали пандемию коронавируса с високосным 2020-м годом.

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в марте этого года провели опрос и выяснили, сколько челябинцев верит в приметы, связанные с високосным годом. Оказалось, каждый более чем каждый третий (36 процентов). Примерно такой же показатель и в среднем по России (33 процента). Больше всего суеверных горожан в возрастной группе старше 60-ти.

А вот не верит в приметы, связанные с високосным годом, 61 с половиной процент жителей Челябинска (в среднем по России эта цифра составила 64 процента).

По данным ВЦИОМ, для 21 процента россиян високосный год означает наличие лишнего дня. Каждый десятый дает более точную формулировку, что в феврале будет 29 дней. Лишь некоторые россияне связывают високосный год с приметами. Например, десять процентов считают, что високосный год - трудный год, а семь процентов говорят о том, что он несчастливый.