Туристический бизнес осваивает эквайринг

Расширять и улучшать сервис-инструментарий по оплате товаров (услуг) стало мотивировать использование карточек банков (депозит, кредит). Этот процесс оплаты называют эквайрингом (acquiring – «приобретение»). Есть множество карточек – различных банков. Услуга привлекает в среднем 85% населения на Западе, а россиян – 35%. В 2022-ом прирост по эквайрингу в России – 5-6%.

Различные формы эквайринга для туристов и турагентств

Есть торговый, мобильный и веб-эквайринг, эквайринг для турагентств , который популярен для малых или крупных компаний.

Торговый применяется владельцам магазинов, турагентств с постоянной клиентской базой, например, для выплаты зарплаты персонала. Работникам, туристам можно оплатить с POS-терминала расходы, можно приобрести в банке – ведь сотрудник банка приедет, обучит персонал. Достаточно списать комиссию.

Мобильный используется недавно. Его особенность – подключение смартфона («Мобильным банком») с оплатой различных, даже мобильных (такси, доставка), услуг.

Веб-версия похожа на торговую версию, но напрямую не контактируем с продавцом туров. Применяется в оплате приглянувшегося тура.

Участники эквайринга

маркетплейс (турагентство), для оплат на основе карты (договора);

эквайер (банк), ответственная структура по обслуживанию счёта продавца (есть комиссия, небольшая);

эмитент (банк), который выпускает карточку для покупок.

Используют терминалы PoS (Point-of-Sale, «точки продаж»), смартфоны. Возможно предоставление нефискального слип-чека в качестве подтверждения.

Преимущества и процедура услуги

рост «среднего чека», продаж;

проще расстаться психологически с электронными средствами;

необходимости в бумажнике нет, как и риска фальшивых купюр;

повышенный уровень профессионализма обслуживания (кассиров).

Работающий с эквайрингом развивает бизнес, а его развитие требует эквайринга.

Есть небольшие «минусы»: комиссия, лаг – деньги могут прийти через пару дней.

Карта на терминале потребует PIN-идентификации (разблокирования), код доступен владельцу (дается банком). Идет автоанализ баланса, затем списание оплаты. «Платежка» направляется процессинговому центру эмитента. Затем центром списывается оплата товара, которая перенаправляется эквайеру (банку) с печатью чеков для кассира, покупателя.

Эквайринг – путь к росту прибыли, аудитории турагентства.

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