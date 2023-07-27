Турслет «Азимут» в Еткуле прошел в атмосфере творчества

На территории Еткульского района (Челябинская область) в пятый раз прошел молодежный слёт «Азимут-2023».

Мероприятие проводилось в рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Социальная активность» при поддержке Главного управления молодежной политики Челябинской области и администрации Еткульского муниципального района. Организаторами турслета выступили Управление культуры и молодёжной политики Еткульского района и районный Дом культуры.

На торжественном открытии с приветственным словом к участникам слета обратились начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина и начальник управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского района Владимир Агаян.

В слете приняли участие 14 команд, среди которых представители сельских поселений Еткульского района, команды Пластовского и Еманжелинского районов, а также команда сотрудников районного отдела МВД.

Программа «Азимута» была насыщенной и на протяжении всего дня участники проходили непростые испытания. Им необходимо было преодолеть туристическую полосу препятствий, показать свои спортивные возможности. Команды должны были проявить свои таланты в кулинарном и творческом конкурсах и еще раз доказать, что фантазии и выдумке предела нет. Атмосфера слёта была по-настоящему дружеской и праздничной.

По итогам всех видов соревнований первое место заняла команда «Легион» ОМВД России по Еткульскому району, второе место у команды «Пласт культурный» Пластовского муниципального района и третье место у команды «Ярче» Еткульского сельского поселения.

Победителей и призёров организаторы отметили дипломами и ценными подарками.