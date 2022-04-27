Творение Эрвальда в центре Челябинска могут включить в госреестр объектов культурного наследия РФ

Пятиэтажный жилой дом в центре Челябинска, по адресу: проспект Ленина, 47, может быть включен в единый госреестр объектов культурного наследия (ОКН) Российской Федерации.

На это получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы данного дома - выявленного объекта культурного наследия.

Акт проведенной экспертизы уже поступил в госкомитет охраны ОКН Челябинской области, где сообщили, что этот дом расположен на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина, формирует линию застройки данных улиц, фиксирует угол квартальной застройки и является частью архитектурного ансамбля проспекта Ленина, сформированного в 1930-1950-х годах.

«Застройка этой территории началась по генеральному плану 1936-го года, а после войны появилась необходимость упорядочить город, и стройка продолжилась по новому генплану – 1947-го года. Оба плана уделяли главное внимание формированию ансамбля городского центра, кварталы которого образовывались на пересечении перпендикулярных магистралей, в первую очередь главной центральной осью – улицей Спартака, ныне – проспектом Ленина», - рассказали в госкомитете.

Данный дом построен по индивидуальному проекту архитектора Теодора Эрвальда в стиле неоклассицизма. Угол дома, выходящий на перекресток проспекта Ленина и улицы Пушкина, подчеркнут богатым балконом на кронштейнах и шестигранным эркером сверху.

Фасады по проспекту Ленина и улице Пушкина имеют богатое декоративное убранство, характерное для неоклассицизма: рустовый камень в отделке нижних этажей, оштукатуренные фасады, ступенчатый междуэтажный карниз, балконы, опирающиеся на кронштейны в виде завитка с листом «аканта», использование в лепных элементах особенностей дорического и коринфского ордеров.

Проведенная экспертиза утверждает, что выявленный объект культурного наследия «Дом жилой пятиэтажный», в настоящее время сохраняет историческое функциональное назначение объекта, стилистические особенности, характерные для стиля неоклассицизма, и территориальное историческое расположение как в квартале, так и в историческом ядре Челябинска, характерное для середины 20-го века, и дает положительное заключение о включении данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.