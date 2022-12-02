У челябинских подростков появится своя территория в стенах «Фокуса»

Власти Челябинска запускают уникальный для города подростковый центр «Моя территория», который будет ждать представителей подрастающего поколения на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Фокус».

Хорошей новостью челябинцев порадовала мэр Наталья Котова, напомнив о любви многих школьников к фуд-кортам в ТРК, где ребята часто проводят свободное время.

По словам главы города, «Моя территория» станет местом проведения мастер-классов, встреч с интересными людьми. Подростки смогут поработать за компьютерами, поиграть в приставки, в настольные игры – например, в футбол или аэрохоккей. Важно, что все эти удовольствия для школьников будут бесплатными.

«В центре будут работать психолог, репетиторы по разным предметам. Все смысловое наполнение предложили сами школьники», - отметила Наталья Котова, добавив, что сегодня, второго декабря, она лично пообщалась с ребятами. Градоначальница пообещала, что все пожелания ребят обязательно будут учтены.

Отдельную благодарность Наталья Котова выразила генеральному управляющему ТРК «Фокус» Павлу Смолину за безвозмездное предоставление площадей.

«Впереди предстоят ремонтные работы. Открытие центра «Моя территория» запланировано на февраль 2023 года. Не исключено, что будем открывать такие центры и в других ТРК города», - сказала Наталья Котова.

Челябинцам эта инициатива очень по душе. Вот что пишут горожане на странице мэра в ВКонтакте под постом о скором старте проекта:

«Очень крутая идея!»;

«Идея хорошая, интересно, насколько это реализуемо. Там будет какой-то отбор, особые условия, запись, абонемент или любой в любое время может прийти? Какие-то правила посещения же должны быть, иначе не справиться с количеством желающих»;

«Ништяк, молодым будет, где тусить»;

«Жалко, у нас не было подобных центров, круто придумали»;

«Одобряю, меньше школьцов в ТЦ сидеть будут, так и хорошо время проведут и с пользой!»;

«Давно пора было что-то подобное сделать. Круто»;

«Ого, столько развлечений: и приставка и аэрохоккей, а там ценз по возрасту есть? А то я и сам бы зашел»;

«Уверена, все очень оценят такой эксперимент. Так что подобных пространств станет только больше».