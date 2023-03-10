У православных 11 марта – первая Вселенская родительская суббота Великого поста

Завтра, 11 марта, у православных особый день поминовения усопших – первая Вселенская родительская суббота Великого поста в 2023 году.

На Великий пост приходятся три Родительские субботы — на второй, третьей и четвертой великопостных седмицах (неделях). В текущем году это 11, 18 и 25 марта. Они называются Вселенскими родительскими субботами.

В эти дни в храмах совершаются заупокойные службы. Во все остальные дни Великого поста поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) не совершаются

Во все родительские субботы служба совершается по особому уставу.

Во второе воскресенье Великого поста Русская Православная Церковь вспоминает одного из великих богословов - святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалонитского. Святитель Григорий Палама принадлежит к числу последних византийских богословов и Отцов Церкви, он жил незадолго до падения Константинополя под ударами турок - в конце XIII-начале XIV века.

Согласно с православной верой он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих Своим благодатным светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той причине, что св. Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы и установлено совершать его память во второе воскресенье Великого поста.

Напомним, Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы - сорока дней - и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокодневного поста Спасителя, а Страстная седмица - в воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. В 20232 году пост начался 27 февраля и продлится по 15 апреля. В воскресенье, 16 апреля, - Пасха.