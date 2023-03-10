10.03.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка после падения на него льда с крыши ФОКа в Фершемпенуазе
10.03.2023
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартует декадник «Безопасные каникулы»
10.03.2023
Пожилая пассажирка перевернувшегося в Верхнем Уфалее автобуса скончалась в больнице
10.03.2023
В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона
10.03.2023
В Челябинске пассажиров автобуса перевозил водитель под наркотиками
10.03.2023
В Верхнем Уфалее перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие
У православных 11 марта – первая Вселенская родительская суббота Великого поста
05.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
22.04.2022
У православных 22 апреля - Страстная пятница
18.04.2022
У православных началась Страстная неделя Великого поста
04.04.2022
В понедельник началась пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023