У православных 13 апреля - Чистый Четверг

В четверг страстной седмицы, 13 апреля 2023 года, у православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг.

В этот день во время богослужений христиане вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и глубочайшего смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии). В этот день вспоминают также молитву Спасителя в саду Гефсиманском и предательство Иуды.

С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя. Утром этого дня во всех храмах Челябинской области проходит Божественная литургия. Многие верующие стараются причаститься именно на этом богослужении. В этот день принято причащаться в знак первого причастия Иисуса.

В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и искупаться - символически очиститься от грехов и суеты. Считается, что именно в это время вода приобретает наибольшую целебную силу, подобно тому, как это происходит в ночь на Крещение. Если набрать в серебряную посуду воды и с утра (опять же лучше до восхода солнца) умыть ею лицо - получите заряд бодрости и здоровья на целый год. Маленьких детей мыли в теплой воде. Обязательным было и купание в бане. Причем в баню старались сходить еще до восхода солнца.

В Чистый Четверг русские крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки избы, стол и лавки, оттирали песком, скоблили ножом. В народе говорили: «Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь дом, весь год чистота в избе водиться будет». После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу».

В этот день устраивалась большая стирка - перестирывалась вся одежда, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, а также коврики, половики и подстилки. Все выносилось на просушку во двор, а вся семья в ночь с четверга на пятницу ложилась спать на «гороховине», гороховой соломе, которую расстилали на полу. На Русском Севере, например, матери учили дочерей, а тещи - невесток: «Все надо выстирать, даже портяночка и та Пасхе радуется».

Также считается, что начиная с Чистого четверга и до Пасхи из дома никому и ничего нельзя отдавать.

С Великого Четверга начинаются приготовления к празднику Пасхи. Хозяйки начинают красить яйца, печь куличи и готовить творожную пасху.

С вечернего богослужения верующие приносили горящую свечу, от которой зажигали лампады и огонь в печи. Огню, добытому в Великий четверг, приписывалась большая магическая сила. Та же сила приписывалась испеченному в этот день хлебу и особо приготовленной соли.