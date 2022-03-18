18.03.2022
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области
18.03.2022
Крымская весна вдохновила челябинскую молодежь на создание граффити
18.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
18.03.2022
Старинный челябинский дом на Российской официально обрел границы охранных зон
18.03.2022
В Челябинске начинается подготовка к созданию новой пешеходной зоны по улице Свободы
18.03.2022
Челябинские власти назвали имя нового руководителя горводоканала
У православных 19 марта – первая Вселенская родительская суббота в дни Великого поста
25.02.2022
У православных 26 февраля - первая в 2022 году родительская суббота
05.11.2021
Шестого ноября у православных - Димитриевская родительская суббота
18.06.2021
У православных 19 июня – Троицкая родительская суббота
27.03.2021
В субботу – первая родительская суббота Великого поста
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022