У православных 26 февраля - первая в 2022 году родительская суббота

Завтра, 26 февраля, у православных первая в 2022 году родительская суббота – Вселенская мясопустная суббота. Она отмечается за восемь дней до начала Великого поста.

Мясопустная суббота называется Вселенской потому, что в этот день поминают не только умерших родственников, но и всех усопших крещеных христиан. Также проводятся вселенские панихиды, которые представляют собой заупокойные богослужения. Люди молятся о том, чтобы Бог упокоил души усопших и смилостивился, отпустив им все земные грехи.

Мясопустную субботу еще называют Малой Масленицей, так как поминальный день приходится на мясопустную неделю, то есть на крайнюю неделю перед Масленицей.

Служители церкви отмечают, что в родительскую субботу важно посетить храм, поучаствовать в панихидах и заупокойных службах.

Как сообщает Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска, в день Вселенской родительской (мясопустной) субботы богослужение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе начнется панихидой в восемь часов утра. После панихиды, в 8 часов 30 минут, начнется божественная Литургия, после которой будет отслужена заупокойная лития.

В 2022 году также еще будет несколько родительских суббот: 19 и 26 марта, третьего апреля (вторая, третья и четвертая субботы Великого поста), третьего мая (Радоница, отмечается на девятый день после Пасхи), 11 июня (Троицкая суббота, отмечается на 48-й день после Пасхи), пятого ноября (Дмитриевская). Поминовение усопших воинов - девятого мая. Из всех поминальных суббот только две Вселенские (общие для всей Православной Церкви): Мясопустная и Троицкая.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2022 году Масленичная неделя начнется 28 февраля и завершится шестого марта Прощеным воскресеньем. Великий пост у православных продлится с седьмого марта по 23 апреля. Пасху будут отмечать 24 апреля.