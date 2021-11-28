В воскресенье, 28 ноября, у православных начался Рождественский пост, который продлится 40 дней. Пост заканчивается в ночь с шестого на седьмое января с восходом первой звезды - той самой, что указала волхвам путь к младенцу Иисусу.

Рождественский пост, вероятно, появился на самой заре христианства. В исторических источниках он упоминается, начиная с четвертого века. Изначально Рождественский пост длился всего семь дней, однако в 1166 году по решению патриарха Луки Хрисоверга он стал в православии сорокадневным.

Рождественский пост называется еще Филипповским постом, поскольку его канун приходится на день памяти апостола Филиппа (27 ноября). В православии его также именуют Четыредесятницей (длится 40 дней). Это самый многодневный пост в году.

Накануне Рождественского поста, 27 ноября, митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавил всенощное бдение в Свято-Троицком храме Челябинска, сообщает пресс-служба челябинской митрополии.

«Главная задача Рождественского поста – подготовить подарки богомладенцу Христу. А лучший подарок – исправление нашей жизни, покаяние, добрые дела. Помощи Божией вам в этом, храни всех Господь!», – напутствовал южноуральцев митрополит Алексий.

Православная церковь учит, пост установлен для того, чтобы верующие ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и постом, чтобы могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и принести Ему в дар чистое сердце и желание следовать Его учению.

В дни Рождественского поста церковь предписывает воздерживаться от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения. В понедельник, среду и пятницу запрещается употреблять растительное масло. Рыба разрешается только в выходные дни, а также в великие праздники, например, в День Введения во храм Пресвятой Богородицы. В период со второго по шестое января пост усиливается: в это время нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

Последний день Рождественского поста называется сочельником. По церковному уставу в этот день положено есть только сочиво – злаковую кашу на воде, подслащённую мёдом или сухофруктами. В сочельник многие православные, соблюдая благочестивый обычай, не вкушают сочиво до первой вечерней звезды, напоминающей о явлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Господа Иисуса Христа.

На период Рождественского поста выпадают два важнейших праздника: Введение во храм Пресвятой Богородицы (четвертое декабря) и день памяти святителя Николая Чудотворца (19 декабря). Кроме того, на период поста приходятся дни молитвенного почитания благоверного князя Александра Невского (6 декабря), великомученицы Екатерины (7 декабря), апостола Андрея Первозванного (13 декабря), великомученицы Варвары (17 декабря), святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря), пророка Божия Даниила (30 декабря), праведного Иоанна Кронштадтского (2 января).