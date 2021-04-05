У южноуральцев пользуются популярностью пункты вакцинации от COVID-19 в ТРК

В Челябинской области в разы выросло число жителей, которые за выходные вакцинируются от коронавирусной инфекции COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах.

Напомним, в выходные впервые вакцинация проводилась не только в Челябинске, но также в Миассе и Магнитогорске. Прививочные пункты были открыты на специально отведенных площадках 10 комплексов (неделю назад – в двух).

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава, третьего и четвертого апреля прививку от коронавирусной инфекции поставили в ТРК одна тысяч 130 жителей.

За предыдущие две недели с начала реализации проекта по вакцинации южноуральцев от ковида в ТРК было привито почти в два раза меньше человек - 560.

«Медицинские бригады отмечают активность жителей и положительные отзывы о вакцинации, а также организации работы прививочных пунктов в ТРК», - подчеркивают в минздраве.

Кроме того, добровольную вакцинацию сотрудников проводят на предприятиях области, где есть медицинские кабинеты или поликлиники. Всего в регионе уже почти 136 тысяч жителей поставили прививку от коронавирусной инфекции, из них более 96 тысяч - оба компонента.

Напомним, что на прививку от ковида записаться в регистратуре своей поликлиники или онлайн через портал «Госуслуги» в любое удобное время.

Ранее директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».