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У жителей четырех городов Челябинской области появился еще один повод не выходить из дома

Общество
Сегодня, 20:37
Автор: 
Олеся Денисова

У жителей четырех городов Челябинской области появился еще один повод не выходить из дома в течение двух дней - неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска, Сатки и Коркино НМУ продлятся с 19 часов понедельника, 30 марта, до 19 часов среды, первого апреля.

В Карабаше режим «черного неба» начался еще в субботу, 28 марта, и также продлится до 19 часов среды. В Магнитогорске неблагоприятные метеоусловия прогнозируются с 19 часов 30 марта до 14 часов первого апреля.

«В период НМУ практически не происходит рассеивания примесей в атмосферном воздухе. Промвыбросы и, в особенности, отработавшие газы автомобильных двигателей скапливаются непосредственно в приземном слое атмосферы - на уровне дыхания людей. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам», - объясняют жителям в мэрии Саткинского района. Такие условия могут ухудшить состояние здоровья у некоторых людей.

Напомним, с 30 марта до пятого апреля в стране объявлены незапланированные выходные для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Жителей просят не выходить из дома без необходимости. В период НМУ также советуют не покидать жилище без крайней нужды.

При наличии хронического заболевания нужно строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64. Также обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8.30 до 20.00. С 20 часов до 8 часов 30 минут можно оставить сообщение в мессенджерах – Viber, WhatsApp.

Автор: 
Олеся Денисова
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