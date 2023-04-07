Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства

Участники СВО и члены их семей смогут проходить переобучение и получать дополнительное профобразование за счет государства.

Соответствующее постановление разработало правительство в развитие законопроекта «Единой России» о занятости.

«Как только оно будет утверждено, эти категории смогут получить дополнительную поддержку при трудоустройстве. А работодатели, которые примут их на работу, – дополнительные стимулы и компенсации», - сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, каждый день на всех уровнях идет работа по формированию гибкой и многоуровневой системы господдержки участников СВО.

«Накануне в Госдуме принят в первом чтении наш законопроект о бесплатной юридической помощи для ветеранов спецоперации. В работе над третьим докладом группы президенту – еще ряд важных инициатив. Все эти решения вместе, подкрепленные созданием фонда «Защитники Отечества», позволят данной системе эффективно работать и адресно предоставлять помощь нашим ребятам и их близким, а также семьям погибших», – подчеркнул Андрей Турчак.

В пресс-службе партии напомнили, что законопроект «Единой России» о занятости принят Госдумой в первом чтении. Он готовился при непосредственном участии сторон социального партнерства: правительства, объединений работодателей и профсоюзов.

Законопроект уравняет в правах все категории занятых, а в качестве главной задачи ставит перед собой профилактику безработицы. Получить помощь служб занятости смогут и безработные, и те, кто ищет более подходящую работу. В законе впервые формулируются понятия «самозанятый» и «платформенно занятый». При этом законопроект приняли с учетом постановления, в котором отражены все направления доработки документа.

Ранее рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, который дает семьям экс-сотрудников органов внутренних дел, погибших в ходе спецоперации, возможность воспользоваться положенной им единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья. Документ также распространяет преимущественное право на получение жилищной выплаты для всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД. Сейчас такая льгота положена только ветеранам Афганистана.

Еще один законопроект предусматривает полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков. До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы.

Также в первом чтении Госдума приняла законопроекты об упрощении признания бойцов пропавшими без вести и погибшими. Процедура будет значительно сокращена по срокам.

Кроме того, внесен законопроект о присвоении статуса ветеранов боевых действий ополченцам, воевавшим за Донбасс с 2014 года. Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям. Законопроекты отражены в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО, направленном президенту.