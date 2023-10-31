31.10.2023
Учили шуткам: в Челябинске прошла школа КВН для школьников и студентов
31.10.2023
Директор «Водоканалсистем» Челябинска стал фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве
31.10.2023
Челябинские ученые создали мусоровоз на электродвигателе
31.10.2023
Михаил Скоков проинспектировал центр временного содержания иностранных граждан
31.10.2023
Российские атомщики встретятся в Челябинске на фестивале «АТОМ+»
31.10.2023
В Челябинске движение трамваев по улице Чичерина запустят первого ноября
Учили шуткам: в Челябинске прошла школа КВН для школьников и студентов
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023
В Челябинской области в начале ноября предзимье даст сбой
27.10.2023