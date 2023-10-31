Учили шуткам: в Челябинске прошла школа КВН для школьников и студентов

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Челябинский театр оперы и балета представил дебюты ноября
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В челябинске с 27 по 29 октября на базе молодежного оздоровительно-культурного комплекса «Черёмушки» прошла Школа КВН, в которой приняли участие более 160 школьников и студентов из девяти муниципалитетов Челябинской области.

Участники Школы слушали лекции от опытных КВНщиков области, писали шутки и учились актерскому мастерству в ходе практической работы с кураторами, а также изучали историю КВН, работали над сплочением команд и проходили увлекательные квесты.

Не обошли стороной и руководителей команд, для них было проведено совещание, где обсуждались вопросы сотрудничества и взаимопомощи между муниципалитетами, говорили об организации фестивалей и лиг КВН за пределами Челябинска.

В заключительный день - 29 октября прошёл Кубок Школы КВН, где приняли участие 19 команд из числа участников. Кто-то вышел на сцену впервые, некоторые имели за плечами небольшой КВНовский опыт, но абсолютно все справились. Победителем Кубка стала команда «Дети Агаповки» (с.Агаповка) особенно сильно понравившаяся членам жюри.

Организатором игр лиги выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке Правительства Челябинской области и Главного управления молодежной политики Челябинской области.

 

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31.10.2023 11:04

Завершив осенние гастроли, «Омнибус» взялся за сказку

31.10.2023 10:57

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31.10.2023 10:19

Челябинский театр оперы и балета представил дебюты ноября

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31.10.2023 09:38

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26.10.2023 15:50

В Челябинске ограничено движение по Шоссе Металлургов

26.10.2023 15:33

В детский санаторий Челябинска завезли минтай с гельминтами

26.10.2023 15:23

Магнитогорское «Притяжение» обзаведется двухуровневым фонтаном

26.10.2023 15:17

Православные отмечают праздник Иверской иконы Божией Матери