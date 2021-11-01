УФАС возбудило дело в отношении городской Думы Челябинска

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении городской Думы Челябинска по порядку демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов.

Ведомство усматривает в принятом в марте 2021 года порядке признаки нарушения антимонопольного законодательства. Народные избранники защищаются в суде.

Как сообщили в УФАС, отдельные положения порядка приводят или могут привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий предпринимателям, разместившим нестационарные объекты в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее антимонопольная служба выдала предупреждение об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства, которое не было исполнено.

Челябинское УФАС России в предупреждении указало, что в положении предусмотрен заявительный характер обращений для демонтажа нестационарных объектов.

При этом такое решение принимается комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям не по собственной инициативе, а после поступления заявления от заинтересованных лиц, например, от органов государственной власти, органов местного самоуправления города Челябинска. Также согласно порядку, максимальный срок для демонтажа незаконно размещенного нестационарного объекта может составить 270 календарных дней.

Челябинское УФАС России указало, что неосуществление органом местного самоуправления работ по демонтажу может привести к созданию преимущественных условий предпринимателям, незаконно разместившим такие объекты. Обязанность органа местного самоуправления по демонтажу нестационарных объектов не может быть поставлена в зависимость от отсутствия бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления демонтажа. Расходы по демонтажу нестационарных объектов подлежат возмещению правообладателем такого объекта.

Обращение юридических и физических лиц о демонтаже нестационарных торговых объектов своими силами не может являться основанием для неосуществления уполномоченным органом своих обязанностей.

Данную ситуацию прокомментировал сегодня, первого ноября, на аппаратном совещании в администрации города председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.

«Продолжаем отстаивание наших интересов по порядку демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов. Участвуем и в судебном процессе, и в коммуникациях с УФАС находимся», - сказал Андрей Шмидт.

Также он добавил, что Дума Челябинска сейчас готовит техническое задание по новым правилам землепользования и застройки в муниципалитете.