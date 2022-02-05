Уникальное старинное здание в Кыштыме отреставрируют с целью воссоздания его градостроительного статуса

В Челябинской области утверждена научно-проектная документация сохранения казенного дома для служащих Верхне-Кыштымского завода, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Проектом - с целью воссоздания градостроительного статуса - предусмотрена реставрация здания-памятника, расположенного в Кыштыме по адресу: улица Советская, 9.

Как сообщает госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области, проект включает в себя ремонтно-реставрационные работы кирпичных фасадов, деревянного исторического пристроя, главной входной группы - с сохранением всех ценных исторических элементов и архитектурных деталей, в том числе ремонт бутового цоколя; реставрацию сохранившихся исторических элементов и архитектурных деталей фасадов (кирпичного фриза и карнизов, пилястров, кирпичных наличников, деревянных карнизов, стоек, ограждений, кронштейн, балкона, козырька главного входа, аттика и башенок крыши); воссоздание деревянной исторической входной двери; капитальный ремонт стен деревянного пристроя, лестницы на второй этаж, вальмовой крыши - с выполнением новой металлической кровли с фальцем.

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Напомним, казенный дом был внесен в госреестр в ноябре 2020-го года приказом регионального комитета охраны объектов культурного наследия. Основанием послужила государственная историко-культурная экспертиза, в рамках которой была проведена огромная работа по сбору, изучению и анализу архивных материалов и архитектурных тенденций в проектировании подобного типа зданий в Челябинской области в конце 19-го - начале 20-го века (экспертом выступила архитектор-реставратор из Челябинска с 37-летним стажем работы, начальник проектно-реставрационного бюро ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» Татьяна Маевская).

В госкомитете охраны ОКН региона отмечают, что данный дом расположен в центральной части Кыштыма - в пределах квартала, ограниченного улицами Советской, Фрунзе, Ветеранов и Банковским переулком, территория которого входит в границы исторического центра муниципалитета и в пределы археологического памятника «Культурный слой Кыштыма 18-19-го веков».

«Историческое здание имеет ценность как двухэтажная кирпичная постройка с невысоким бутовым цоколем, деревянной входной группой и вальмовой крышей, а прилегающая к дому служащих завода территория - как часть исторического ядра Кыштыма с сохранившимися историческими зданиями, представляющими свидетельства застройки города в исторически достоверном виде на конец 19-го – начало 20-го века», - сообщает государственный комитет.

Архитектурный стиль памятника - эклектика с элементами классицизма, модерна (краснокирпичный стиль) и русской деревянной архитектуры. Из внутреннего убранства на втором этаже сохранилась неработающая историческая «голландская» печь, историческая деревянная лестница с деревянными ступенями и балясинами.

У здания сложная конфигурация, второй этаж украшают высокие окна с лучковым завершением, сдержанный, но выразительный декор в эклектичном стиле главного фасада.

Объект уникален для Кыштыма и Челябинской области, так как на данный момент таких целостных зданий-памятников в эклектичном стиле вышеназванного периода в регионе осталось мало.

«Казенный дом для служащих Верхне-Кыштымского завода при грамотной реставрации может и далее выполнять градоформирующую роль архитектурной пространственной доминанты в пределах прилегающей территории, благодаря его архитектурному своеобразию и выгодному местоположению. Обладание таким памятником повышает статус города и Челябинской области в целом», - подчеркнули в региональном комитете объектов культурного наследия.