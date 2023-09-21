Уральский супергерой Игорь Курчатов: в Челябинске сняли фильм о легендарном физике-атомщике

В Челябинске с нетерпением ждут премьеры фильма «Курчатов: щит и меч холодной войны», которая состоится в кинотеатре имени Пушкина 24 сентября. Накануне первого показа съемочная группа провела творческую встречу, опубликовала несколько трейлеров в соцсетях, и ответила на вопросы журналистов.

Создатели документальной исторической драмы про южноуральского ученого-атомщика с немалой долей серьезности шутят, что челябинская кинолента ― это наш ответ вышедшему летом 2023 года голливудскому фильму «Оппенгеймер» про американского физика, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия в США.

Наше кино, хоть и снято энтузиастами на полупрофессиональную технику, и наверняка не выйдет в мировой прокат, но сделано с полным и весьма серьезным погружением в историю атомного проекта на Урале. Познакомиться с картиной уже хотят школы, колледжи и ВУЗы Челябинской области, приглашая коллектив создателей с учебным показом ленты о Курчатове на свои площадки. А билеты на предстоящую презентацию в кинотеатре Пушкина разлетелись всего за пару часов. Кстати, демонстрировать фильм будут совершенно бесплатно и в день премьеры, и на последующих киносеансах.

Весь коллектив создателей «Курчатова» ― это молодые южноуральцы, которым по-настоящему интересна история нашей страны и Челябинской области. Режиссером, автором сценария и продюсером фильма стала Светлана Попова ― преподаватель, кандидат наук и общественный деятель из Челябинска. Предыдущий проект её команды ― исторический фильм-реконструкция «Братья Елькины» ― стал громким событием в культурной жизни нашего региона и был с восторгом принят зрителями, критиками и специалистами. На этот раз внимание авторов захватила тема создания ядерного щита в нашей стране в 1940-50-е годы, развития советско-американских отношений в эпоху «холодной войны» и роли Челябинской области в них.

Съемки длились более полутора лет, в подготовке и создании картины о знаменитом южноуральском физике-ядерщике Игоре Курчатове было задействовано около 200 человек, включая актеров, консультантов, технических специалистов, помощников. В кастинге на ведущие роли и персонажей массовки приняли участие более 400 жителей Челябинска, Озерска. Сима, Аши и других городов области.

Главную роль исполнил профессиональный актер из города Озерска Челябинской области Игорь Ковалёв, выбранный из десятка других претендентов не только за потрясающее внешнее сходство, но и за совпадение внутренней харизмы и энергетики с его легендарным персонажем.

«Чтобы войти в образ, я работал несколько месяцев ― читал о Курчатове, смотрел документальные кадры, изучал его мимику, ― рассказал Игорь Ковалёв. ― Я родился и живу в Озерске, поэтому личность Курчатова для меня и моих друзей, моего поколения всегда была на слуху. Я посещал места, где жил Курчатов, где он отдыхал, работал. Все привыкли видеть Курчатова в солидном возрасте, а в фильме он показан молодым и энергичным. Мой герой не говорит в кадре, все эмоции передавались мимикой, жестами и глазами».

В фильме реконструированы обыденные события из жизни Игоря Курчатова, маленькие житейские истории, помогающие зрителю лучше понять, каким человеком был этот гигант советской науки. Например, в гости приехал друг и подарил Курчатову полосатый персидский халат. Курчатов умывается во дворе, и они с товарищем поливают друг друга водой, дурачатся, веселятся. Съемки проходили в том числе в доме семьи Курчатова в городе Симе Челябинской области, где до сих пор сохранились подлинные предметы и личные вещи.

«Нам хотелось показать бытовую часть жизни Курчатова, а не только официальную, научную, чтобы лучше раскрыть характер, ― рассказывают создатели фильма. ― Он был озорным и весёлым человеком, требовательным к себе и к своей команде ученых и инженеров, но умел здорово разряжать обстановку и шутить».

Естественно, волнуясь перед тем, как представить своё детище на суд челябинских зрителей, участники съемочной группы рассказали, почему именно Курчатов стал главным героем новой киноленты.

«Личность Курчатова уже романтизирована, он звезда, он ― уральский супергерой, и, конечно же, приковывает к себе внимание, ― рассказывает режиссер Светлана Попова. ― Нам было интересно понять, как он стал знаменитым, что в его личности «горело» и выходило наружу, заставляя людей восхищаться. Но работать с информацией о нем было непросто, большое количество материалов до сих пор засекречено, поэтому собирали по крупицам. Читали книги и изучали документы, пытаясь «вытащить» то, что подойдет для кинематографа. Наша команда записывала интервью, в том числе с ветеранами КГБ, которые делились своими воспоминаниями».

На основе рассказов, кадров хроники, старых фотографий создатели реконструировали быт, а документы и книги помогли точно рассказать об исторически важных событиях.

Научными консультантами проекта выступили профессор, доктор исторических наук Виталий Толстиков и замдиректора государственного архива Челябинской области Николай Антипин. Без их поддержки не удалось бы собрать данные и сведения, необходимые для документальной точности фильма.

Кандидат исторических наук Николай Антипин похвалил авторов фильма за историческую объективность и обращение к надежным источникам и профессиональным консультантам.

«Такая сложная тема требует серьезного отношения, ― говорит Николай Антипин. ― Этот фильм ― тоже научный труд, наравне с монографией или книгой, но более понятный для широкой аудитории. Книгу сегодня откроет не каждый, а вот кино увидят многие, в том числе молодые люди. И, составив своё мнение об исторических событиях и личности Курчатова, смогут объяснить, почему наш челябинский аэропорт назвали ''Игорь Курчатов''».

Виталий Толстиков ― автор первых в нашей стране исследований ядерных проектов СССР. Основой для создания фильма стали три его книги о химкомбинате «Маяк», экологических катастрофах 1940-50-х годов («Тайна “Сороковки”») и их последствиях («Атомный след на Урале» и «Ядерное наследие на Урале»). Ученый долго работал с секретными архивными материалами, а также общался с первостроителями озёрского химкомбината «Маяк» и ликвидаторами аварии.

Художником-постановщиком картины стал известный челябинский коллекционер и историк моды Александр Акулов. Для создания атмосферы 50-х годов прошлого века он нашел костюмы и предметы быта того времени.

«В фильме всё оригинальное ― и одежда, и обувь, и шахматы, и украшения и даже нижнее бельё, ― комментирует Александр Акулов. ― Показана посуда из дома семьи Игоря Курчатова и его личные вещи. Наши актеры жили в костюмах, чтобы привыкнуть к образу, чтобы погружение было абсолютно полным, и зрители поверили. Мы следили за внешним видом актеров, в том числе и из массовки, ― чтобы не было окрашенных волос и бровей, длинных ногтей, татуировок, пирсинга. Не брали людей со слишком современным типом лица, а старались находить типажи, которые были характерны для того времени. Даже детей на роли пионеров удалось подобрать крепких и румяных, с настоящим советским, пионерским взглядом».

Фильм об Игоре Курчатове важен для нашего региона, ведь в 2023 году отмечается 120 лет со дня его рождения. Это повод рассказать не только о его личности, жизни и работе, но и поговорить о глобальной истории, а также вспомнить о сотнях других ученых и инженеров, участвовавших в ядерных разработках, о тысячах рабочих, которые создавали атомные предприятия.

Финансовую поддержку в создании уникального кинопроекта оказало Федеральное агентство по делам молодежи, но в основном все причастные к рождению фильма о Курчатове действовали безвозмездно, в духе волонтерства и взаимовыручки, проявляя энтузиазм и заинтересованность в качестве конечного результата.