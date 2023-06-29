«Уральское поселение» представит на Бажовском фестивале рекордные 25 подворий

В рамках XXIX Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества на площадке «Уральское поселение» в этом году гостей ждут подворья русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, нагайбаков. Здесь можно будет заглянуть в оформленные национальным колоритом юрты и горницы, хаты и курени. Каждый сможет увидеть их убранство, познакомится с предметами быта.

На площадке будут представлены основные национальности региона, субэтнические общности. Каждое подворье покажет элементы народных праздников летнего цикла. Гостям будет предложено поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сувенирных валенков. Все желающие могут присоединиться к мастер-классу по изготовлению татарских лепешек «кыстыбый», а также по приготовлению сбитня – старинного напитка из воды, мёда и пряностей. Будут проведены мастер классы по приготовлению летней окрошки «Летнее крошево», баурсаков и вареников, похлебки «Казачья затируха».

Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области, для зрителей подготовлена интересная творческая программа выступлений представителей подворий на сценической площадке. Именно исполнение народных песен, танцевальных композиций будет демонстрировать исторические и культурные особенности и традиции народов России.

Полная программа работы площадки «Уральское поселение» и других площадок Бажовки размещена на сайте фестиваля.

Фестиваль проходит с 30 июня по второе июля на поляне возле села Демарино, в Пластовском районе Челябинской области.