03.04.2022
Накануне число заболевших ковидом южноуральцев было меньше выздоровевших
03.04.2022
Четыре человека погибли в ДТП в Верхнеуральском районе
03.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на четвертое апреля
03.04.2022
Челябинские спортсменки завоевали золото на чемпионате России по шорт-треку
02.04.2022
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от ковида
02.04.2022
Введена отсрочка на обязательное оснащение автобусов и маршруток тахографами
Уровень воды в зоне подтопления в Карталинском районе снижается
Жители Долгодеревенского жалуются на плохие условия в районной больнице
01.04.2022
Журналист немецкой газеты Jungle Welt: Для другого мнения в СМИ Европы не остаётся места
31.03.2022
В Челябинской области снизились цены на ряд товаров и услуг
31.03.2022
В Челябинской области ФСБ задержала сторонника неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»
30.03.2022
Южноуральцы продолжают жаловаться губернатору на непроходимые дороги
30.03.2022