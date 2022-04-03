Уровень воды в зоне подтопления в Карталинском районе снижается

Уровень подтопления насыпной проселочной дороги между населенными пунктами Великопетровка и Горное (Карталинский район, Челябинская область) пошел на спад. Но дорога пока закрыта для движения транспорта.

Об этом сообщает администрация Карталинского муниципального района.

Напомним, из-за обильного таяния снега произошел подъем воды в реке Нижний Тогузак Карталинского района, что привело к переливу воды через проезжую часть на въезде в поселок Горное.

Карталинский район (фото - Тема Королев)

По данным мэрии, в настоящий момент дорога между поселками Великопетровка и Горное стала опасным препятствием для личного легкового автотранспорта. «На помощь пришли сотрудники МЧС России: с помощью специальной техники спасатели организовали переправу», - рассказали в администрации. Накануне в район прибыли спасатели Уральского УСЦ МЧС России и плавающий транспортер.

«В настоящее время уровень воды на данном участке идет на спад», - констатировали в администрации. В ГУ МЧС области подтвердили, наблюдается снижение уровня перелива через насыпную автомобильную дорогу.

В ведомстве уточнили, в настоящее время ширина перелива составляет четыре метра, глубина - 15 сантиметров. В субботу ширина перелива была 15 метров, глубина 20 сантиметров.

Сотрудники ГУ МЧС продолжают дежурить на месте подтопления.

Напомним, накануне также произошел перелив воды на проезжую часть под тремя мостами.

ГИБДД ввело запрет на движение транспортных средств по данному участку. Для большегрузных автомобилей организован объезд через поселок Локомотивный.

ФОТО: администрация Карталинского района, полиция района и Тема Королев.