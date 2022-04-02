В Карталинском районе новые подтопления

Жителей Карталинского района (Челябинская область) предупредили о новых участках подтопления талыми водами. Закрыто движение под тремя мостами.

«В связи с паводком произошел перелив воды на проезжую часть под тремя мостами, - сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Карталинский» на своей официальной странице в соцсетях. - Движение транспортных средств по данному участку запрещено».

ГИБДД уточняет, для большегрузных автомобилей организован объезд через поселок Локомотивный.

В группе Подслушано в Карталах жители также пишут о залитой дороге под тремя мостами и отмечают, что такое происходит ежегодно. Но в этом году таяние снега более активное.

«На удивление в этом году очень сильно подтопило, в том году вода, видимо, быстро уходила», - пишет Сергей.

Синоптики обещают резкое потепление уже с завтрашнего дня. В воскресенье, третьего апреля, в Челябинской области ожидается плюс 10-15 градусов, на юге воздух прогреется до плюс 19 градусов, на севере области будет прохладнее – плюс 3-8 градусов. В Карталах завтра – до плюс восьми градусов, в понедельник – до плюс 12 градусов.

Напомним, накануне в результате обильного таяния снега произошло увеличение уровня воды в реке Нижний Тогузак, что привело к переливу воды через проезжую часть на въезде в поселок Горное (Карталинский район). Угрозы подтопления жилых домов нет.