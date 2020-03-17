ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Ушел из жизни главный редактор агентства «Урал-пресс-информ» Валерий Иванов

Общество
Сегодня, 17:46

Сегодня, 17 марта 2020 года, на 68-м году жизни после непродолжительной тяжёлой болезни скончался журналист, поэт, фотограф, главный редактор агентства «Урал-пресс-информ» Валерий Иванов.

Валерий Георгиевич с 1998 года и до настоящего момента работал главным редактором регионального информационного аналитического независимого агентства «Урал-пресс-информ».

«Валерий Иванов родился в городе Карпинске Свердловской области. После армейской службы в Москве в Первой отдельной роте Почетного караула два года работал в газете «Карпинский рабочий». Окончил факультет журналистики УрГУ», - вспоминает Людмила Вишня - подруга супруги Валерия Иванова, директора агентства Галины Ивановой.

Валерий Георгиевич работал в газетах «Челябинский металлург», «Призыв», главным редактором «Челябинского трубника». В «Вечернем Челябинске» вел вкладку в газету «Челябинск промышленный».

Людмила Вишня также отмечает, что Валерий Иванов был человеком со сложным характером, бескомпромиссным и в то же время тонким, лиричным поэтом. Он был прекрасный фотограф с высоким художественным вкусом, работы которого с успехом выставлялись в Питере, иллюстрировали публикации в «Урал-пресс-информ».

Агентство выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Валерия Иванова. Прощание состоится в четверг, 19 марта, на Митрофановском кладбище.

Отправить новость
Сегодня, 14:49
Наталья Котова оценила ход строительства путепровода на Дарвина
Сегодня, 14:35
В Челябинской области зазвучат сирены
Сегодня, 13:54
В Челябинске закрыли аэропорт на трое суток
Сегодня, 12:18
Прощание со скоропостижно скончавшимся военкомом Челябинской области Борисом Костыря состоится в среду
Сегодня, 11:35
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
Сегодня, 09:38
Челябинский педуниверситет готовится к переходу на дистанционное обучение
Вчера, 20:33
ЮУрГАУ вводит режим свободного посещения
Вчера, 17:50
Челябинск готовят к достойному приему осадков и очищают от грязи и пыли
Вчера, 17:18
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
Вчера, 16:49
В Брянской области найден орден Славы, принадлежащий челябинскому солдату
Общество
Сегодня, 14:49
Как и обещала
Наталья Котова оценила ход строительства путепровода на Дарвина
Общество
Сегодня, 15:58
ЮУрГУ пока работает в обычном режиме, но в любой момент готов перейти на дистант
Новости
Сегодня, 17:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
Сегодня, 13:28
Происшествия
В колонию отправили водителя, сбившего человека на «зебре»
Сегодня, 12:58
Федерация
Россия закрылась от иностранцев до майских праздников
Сегодня, 11:42
Происшествия
Очередные фигуранты по делу «Парфюмера» отправились в колонию
Сегодня, 11:35
Общество
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 17:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
Сегодня, 11:35
Общество
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
Вчера, 17:50
Общество
Челябинск готовят к достойному приему осадков и очищают от грязи и пыли
Вчера, 17:18
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
14.03.20 20:41
Общество
Челябинская область приняла "Эстафету Победы"
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика