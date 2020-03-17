Ушел из жизни главный редактор агентства «Урал-пресс-информ» Валерий Иванов

Сегодня, 17 марта 2020 года, на 68-м году жизни после непродолжительной тяжёлой болезни скончался журналист, поэт, фотограф, главный редактор агентства «Урал-пресс-информ» Валерий Иванов.

Валерий Георгиевич с 1998 года и до настоящего момента работал главным редактором регионального информационного аналитического независимого агентства «Урал-пресс-информ».

«Валерий Иванов родился в городе Карпинске Свердловской области. После армейской службы в Москве в Первой отдельной роте Почетного караула два года работал в газете «Карпинский рабочий». Окончил факультет журналистики УрГУ», - вспоминает Людмила Вишня - подруга супруги Валерия Иванова, директора агентства Галины Ивановой.

Валерий Георгиевич работал в газетах «Челябинский металлург», «Призыв», главным редактором «Челябинского трубника». В «Вечернем Челябинске» вел вкладку в газету «Челябинск промышленный».

Людмила Вишня также отмечает, что Валерий Иванов был человеком со сложным характером, бескомпромиссным и в то же время тонким, лиричным поэтом. Он был прекрасный фотограф с высоким художественным вкусом, работы которого с успехом выставлялись в Питере, иллюстрировали публикации в «Урал-пресс-информ».

Агентство выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Валерия Иванова. Прощание состоится в четверг, 19 марта, на Митрофановском кладбище.