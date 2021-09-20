Утвержден график выходных и праздничных дней в 2022 году

Правительство Российской Федерации утвердило график выходных и праздничных дней в 2022 году. Завершающий день года – 31 декабря – признан официально выходным.

Соответствующее постановление о переносе выходных дней в 2022 году подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабмина.

Всего в 2022 году будет шесть праздничных периодов (в 2021 году – семь).

Продолжительность новогодних каникул в 2022 году составит девять дней – россияне будут отдыхать с первого по девятого января (в 2021 году новогодние каникулы были на один день длиннее – с первого по десятое января). Правда, к новогодним каникулам добавится еще один выходной - 31 декабря в 2021 году не будем работать из-за переноса нерабочего праздничного дня с третьего января 2021 года.

В 2022 году первые два дня января выпадают на субботу и воскресенье. «Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на вторник, третье мая, и вторник, 10 мая, соответственно», - поясняют в пресс-службе правительства РФ. Это решение позволит сделать более продолжительными майские праздники.

День защитников Отечества в следующем году приходится на среду и поэтому отмечать мужской праздник будут только один день.

А вот Международный женский день россияне будут праздновать целых три дня - с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник). Для этого нерабочая суббота, пятое марта, перенесена на понедельник, седьмое марта. Но перед длинными праздничными выходными предстоит ударно потрудиться – шесть рабочих дней.

На первомайские каникулы в следующем году отведено четыре выходных – с 30 апреля по третье мая (с субботы по вторник). День Победы будут отмечать также четыре дня - с седьмого мая по 10 мая (с субботы по вторник).

На День независимости России в 2022 году получится отдохнуть три дня – с 11 по 13 июня (с субботы по понедельник).

В ноябре россиян ожидают три выходных дня в связи с Днем народного единства – с четвертого по шестое ноября (с пятницы по воскресенье).