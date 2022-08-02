Увлекательное лето в детских здравницах ММК

В этом летнем сезоне детские загородные здравницы, входящие в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК», примут более восьми тысяч детей и подростков.

После двух лет пандемийных ограничений спрос на детский загородный отдых огромный, особенно с учетом действующей государственной программы кешбэка за взрослый и детский отдых.

«Даже полная стоимость трехнедельного пребывания ребенка в «Горном ущелье» и «Уральских зорях» с пятиразовым питанием, пребыванием в комфортных условиях и разнообразной образовательно-развлекательной программой, когда у детей нет буквально ни минуты на безделье, не кажется сногсшибательной - чуть больше 30 тысяч рублей, - рассказала старший менеджер по маркетингу ДООК ПАО «ММК» Ольга Одер. - Государство возвращает родителям половину этой стоимости. Для детей работников Группы компаний ПАО «ММК» работодатель и профсоюзный комитет сохранили и собственные льготы, в результате чего путевка на три недели может обойтись всего в две с половиной тысячи рублей».

Для того, чтобы охватить максимально возможное число детей, в этом году было решено вместо четырех смен длительностью по 21 дню сделали пять: одну - три недели, две - на 18 дней и две - на 14. Это помогло увеличить загрузку лагерей более чем на полторы тысячи человек - ровно столько принимают оба лагеря в течение каждой смены.

Характерной чертой детских здравниц ММК является насыщенная программа образовательных и развивающих мероприятий. С 2021 года на базе «Горного ущелья» реализуется уникальная профильная программа образовательный интенсив Project.mgn. Участники профильной программы в формате форсайт-сессий, образовательных треков, проектной деятельности вместе с наставниками из МГТУ погружаются в социальное предпринимательство, основы тайм-менеджмента, прокачивают 4К компетенции (компетенции будущего: критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация), проверяют свои силы в конкурсе проектов и могут получить индивидуальную консультацию от экспертов (преподавателей вузов и представителей общественных организаций и бизнес-сообщества).

Авторский коллектив завоевал с данной профильной программой второе место в областном конкурсе на лучшую программу детского отдыха (Челябинск, 2021 г.), призовое место на всероссийском конкурсе проектов «Вожатые России» (Екатеринбург, 2022 г.) и первое место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами».

Участниками проектной смены в «Горном ущелье» стали более 600 детей. Образовательный интенсив может считаться инновационным: ребята, приехавшие отдыхать, в течение смены разрабатывают свои проекты и защищают их перед компетентным жюри, в составе которого депутаты ЗСЧО, представители администрации города Магнитогорска, бизнеса, управленческих структур разного порядка. Главным призом является реализация и внедрение проекта. В числе проектов, внедренных в реальную практику в ДООЦ «Горное ущелье», – кулинарная студия, раздельный сбор мусора, антивандальные тренажеры, изделия из эпоксидной смолы, бисероплетение.