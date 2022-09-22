Уютный карманный сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 21-го сентября, посетила строящийся внутриквартальный сквер между улицами Каслинской и Кыштымской, создание которого ведется по программе инициативного бюджетирования.

Для жителей Курчатовского района – сквер находится в пешей доступности от нескольких многоквартирных домов – это событие является по-настоящему долгожданным: до недавнего времени здесь «красовались» заросли, в которых любили проводить досуг асоциальные элементы.

Как отметила Наталья Котова, жильцы давно и сильно мечтали о появлении уютного общественного пространства, где можно было бы посидеть-отдохнуть на свежем воздухе, погулять с детьми.

По благоустраиваемому скверу градоначальница прошлась в компании главы Курчатовского района Сергея Антипова, который сообщил о завершении подрядчиков всех работ в течение пары недель. То есть в первой декаде октября территория точно будет готова.

Как рассказал Сергей Антипов, проект благоустройства внутриквартального сквера разрабатывался с учетом пожеланий жителей – на стадии работы над идеей общественного пространства состоялся ряд встреч с населением, проводилось заседание КТОСа.

Сквер занял площадь чуть более четырех тысяч квадратных метров. Работы здесь начались в середине июля текущего года. Обустроена тропиночная сеть площадью 620 квадратных метров. По словам Сергея Антипова, она получилась несколько ассиметричной – пешеходные дорожки из плитки обустроили там, где тропинки были проложены изначально: так захотели жители, которые привыкли ходить именно так, а не иначе.

На этом некогда заросшем, заброшенном пространстве, где всегда царила тьма, совсем скоро установят 17 современных опор освещения, а также 25 скамеек, 16 урн, проведут озеленение – высадят 57 крупномеров высотой не менее трех с половиной метров (32 деревья здесь пришлось снести – это были аварийные, сухостойные, увядшие растения).

Сергей Антипов пояснил, что в сквере посадят яблони, липы, рябины. Кустарника тут будет очень много, большое пространство - в две тысячи «квадратов» - займет газон. Высадка зеленых насаждений будет произведена в ближайшие дни (ямы под растения уже выкопаны).

Кроме того, в сквере оборудуют детскую игровую площадку с резиновым покрытием, на которой появится пять малых архитектурных форм, в том числе батут, лазалка, качели.

«Я уверен, что сквер будет пользоваться популярностью у жителей микрорайона», - сказал Сергей Антипов.

Глава Курчатовского района также отметил, что в сквере существует некий уклон, и поэтому во время дождей вода будет оставаться в газонах, а также уходить в плитку. Есть здесь, конечно же, и ливневка.

«Большая работа была проведена по закладке кабелей. Все закладные под опоры сделаны, опоры завезены. Сегодня-завтра все установим. Малые архитектурные формы для детской площадки изготовлены, осталось только установить», - подчеркнул Сергей Антипов.

Наталья Котова отметила, что сегодня стало модным переходить к карманным скверам от больших общественных пространств.

«В Советском районе не один такой сквер посещали. В Курчатовском сегодня находимся в карманном сквере, которого жители сильно ждали, писали очень много лет, просили привести территорию в порядок. Еще недели две, и дело будет сделано, и жители близлежащих домов смогут приходить сюда с детьми, гулять на детской площадке. Отмечу участие бизнеса: часть территории рядом со сквером прилегает к магазину, собственник которого установит нам видеонаблюдение, чтобы жители могли безопасно здесь отдыхать», - сказала Наталья Котова.

Заместитель председателя челябинской городской думы Иван Горнов, также принимавший участие в прогулке по строящемуся скверу, назвал его великолепным, классным объектом.

«Главное - быстрее достроить, пока не настали холода. Основные работы сделаны - земельные, сетевые», - резюмировал вице-спикер гордумы, добавив, что преображение Челябинска не может не радовать.