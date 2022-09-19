Узники поневоле: в Челябинске срочно ищут новый дом лишившиеся хозяйки домашние кошки

В Челябинске срочно ищут новый дом оставшиеся без хозяйки домашние кошки и коты.

Мурлыки живут в квартире, их точное число неизвестно – не меньше, а то и больше полутора десятков. Дело в том, что хозяйка усатых-полосатых оказалась в больнице. И, как пишет ее соседка, домой женщина уже не вернется (у нее психическое заболевание).

«Через месяц ЖЭУ будет расчищать квартиру от завалов и выбросит всех котов. В зиму! Коты просто не выживут. Котов много, 15 или больше. Зайти в квартиру я не могу, только открыть дверь и поставить на порог корм и воду. Они выходят, меня не боятся, некоторые дают себя погладить. У кого есть возможность пристроить несколько кошек в добрые руки? Привезти корм или помочь на корм - буду очень признательна», - написала на своей странице в ВКонтакте челябинка по имени Марина, сердобольная соседка, которая принимает в судьбе кошек живейшее участие.

Как отмечает горожанка, квартира, в которой остались животные, превращена в помойку. Несложно представить, какие там стоят запахи, ведь за кошками никто не убирает – дышать там наверняка можно с огромным трудом. Хорошо, что их кормят и поят, иначе кошек могла бы ждать мучительная смерть взаперти.

«Может быть, у кого-то есть возможность пристроить несколько кошек в добрые руки. Забрать в свой дом или в деревню. А, может быть, кому-то просто нужен мягкий пушистый друг. Можно взять котенка. Благодарю всех, кто откликнулся и помог! Звоните: 8 (963) 463-69-33», - Марина очень ждет, что на помощь кошкам придут добрые люди и у них появится шанс прожить свою жизнь в любви, тепле и заботе.

Кошки нестерилизованные, отсюда и их количество - в стенах неблагополучной квартиры, судя по всему, родилось не одно поколение животных. В приютах мест нет - все переполнены под завязку и сами с трудом справляются: кормить и лечить четвероногих - дело очень благородное, но, увы, очень затратное, особенно с учетом роста цен, в том числе на корм.