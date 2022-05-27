27.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
27.05.2022
В Луганске открылся штаб Захара Прилепина
27.05.2022
В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область
27.05.2022
Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям
27.05.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта
27.05.2022
Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника
В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022