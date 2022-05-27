В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область

В 2022 ожидается рост числа желающих переехать в Челябинскую область в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом.

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании Совета по реализации государственной национальной политики, отметив важность реализации этой госпрограммы.

В 2021 году в Челябинскую область переехали почти 6,5 тысячи соотечественников, из них 70% – люди трудоспособного возраста.

С начала 2022 года зарегистрировано пять тысяч 880 человек, заявившихся к участию в программе. Они уже подали документы.

«Это большой задел и для решения наших демографических задач, и важный шаг к тому, чтобы наш регион не снижал показатель численности населения», – акцентировал глава региона.

По его словам, в рамках программы ведется активная работа по всем направлениям – это и меры соцподдержки семей, и возможность привлечения соотечественников в регион.

«Мы в целом заняли второе место в стране по привлечению соотечественников, а в этом году, вы знаете, я поставил задачу, чтобы мы первое место заняли. Будем продолжать в этом направлении работать», - отметил Алексей Текслер.