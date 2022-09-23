В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей

Дорожные столбики вдоль трамвайных путей в Челябинске будут устанавливать еще неделю – до 30-го сентября. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«В 2023 году проведение работ по установке сигнальных дорожных столбиков типа С-3 администрацией Челябинска не предусмотрено», - отметил чиновник.

По словам Андрея Ксензова, в текущем году работы по обустройству данных технических средств организации дорожного движения с целью обособления трамвайных путей планируется выполнить на следующих участках улично-дорожной сети: улица Кирова - на участке от улицы Труда до проспекта Победы; улица Каслинская - на участке от улицы Кожзаводской до проспекта Победы; улица Труда - на участке от улицы Российской до автомобильной дороги Меридиан.

«Установка сигнальных дорожных столбиков по улице Карла Маркса - на участке от улицы Российской до улицы Цвиллинга, по улице Цвиллинга - на участке от улицы Труда до проспекта Ленина - в настоящее время не планируется», - сообщил Андрей Ксензов, отвечая на вопрос агентства «Урал-пресс-информ» по поводу данных участков, заданный по просьбе челябинских автомобилистов (в частности, водителей интересовало, установят ли столбики рядом с областным правительством, – является ли обеспечение проезда общественного транспорта приоритетом на том участке).

Что касается методики выбора мест установки сигнальных дорожных столбиков: данные мероприятия, подчеркнул замглавы города, осуществляются с целью соблюдения принципов канализирования транспортных потоков, что, в свою очередь, позволяет увеличить пропускную способность и обеспечить безопасность дорожного движения.

«Работы по обособлению трамвайных путей проводятся на тех участках улично-дорожной сети, на которых безрельсовые транспортные средства могут потенциально создать помехи для движения трамваев», - заявил Андрей Ксензов.

Напомним, установка дорожных столбиков вдоль трамвайных путей в Челябинске, начавшаяся в конце прошлого года, изначально вызвала шквал недовольства автомобилистов. Негодует ряд горожан и сейчас, когда число «оранжевых» на дорогах стало расти.