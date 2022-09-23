23.09.2022
Текслер: В каждой территории должен появиться свой муниципальный инвестиционный стандарт
23.09.2022
Челябинцам обещают яркое открытие нового хореографического сезона
22.09.2022
В Челябинске полностью закрывают движение по улице Плодородной
22.09.2022
«Без оглядки» с ММК: мечты обязательно сбываются
22.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября (18+)
22.09.2022
Депутат Заксобрания восстанавливает скульптуры в детском саду Ясиноватой
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
22.09.2022
Котова услышала просьбы жителей Тополинки
21.09.2022
В челябинском поселке ЧВВАКУШ начинают ремонтировать дороги
21.09.2022
Новая дорога соединит Коелгу с федеральной трассой
20.09.2022
Экранные ограждения на улице Цвиллинга в Челябинске «будут держать удар»
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022