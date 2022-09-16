Челябинск и его оранжевая «эволюция»

В Челябинске продолжают обособление трамвайных путей, однако появлению полосатых столбиков с обеих сторон рельсов на городских дорогах рады не все.

Напомним, дорожные столбики в столице Южного Урала начали устанавливать с конца прошлого года. Первая реакция большинства жителей оказалась крайне негативной, люди возмущались, используя в том числе ненормативную лексику, заявляя, что с появлением серо-оранжевых столбов сложная дорожная обстановка в мегаполисе станет и вовсе невыносимой. К слову, в нескольких случаях дорожники вынуждены были прислушаться к критикующим – «препятствия» периодически убирали-передвигали).

Автомобилисты – вот главные противники новшества, призванного, по мнению заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова, повысить безопасность дорожного движения, снизить число ДТП, убрав помехи для городского электротранспорта в виде то и дело заезжающих на пути автомобилей, сделать трамваи более мобильными.

Изначально, когда столбики только начали устанавливать, мнения челябинцев разделились (были и сторонники новшества, хоть и в меньшинстве). Одни называли происходящее «пиком дебилизма» и заявляли, что порядка, как не было, так и не будет, а вот пробки – куда более серьезные, чем раньше, - обеспечены. Также скептики высказывали мнение о том, что горожан пытаются всяческими способами, включая установку столбиков, «загнать в общественный транспорт, которому - ПРИОРИТЕТ (так, в столице Южного Урала сегодня обустраивают выделенные полосы для автобусов), но он не готов». Другие отмечали: «Отличная идея», «Может, хоть немного порядок будет, все правильно сделали» (к слову, положительных комментариев тогда было намного меньше, чем негативных высказываний в адрес «новаторов»).

«Бабки отмывают, и все!»; «Через неделю всю эту дрянь посшибают, и останутся одни ошмётки на асфальте!»; «Маразм крепчает с каждым днем…»; «Я думаю, через неделю их снесут на хрен» - вот что писали челябинцы в социальных сетях о дорожных столбиках, пророча их скорое исчезновения с городских дорог, однако все вышло иначе: «оранжевых» все больше (а что бы сказали эти же люди сегодня, спустя почти год после начала обособления трамвайных путей через установку столбиков?).

Интересно, что были тогда и автомобилисты, которые высказывались целиком за данную инициативу: «Я сам водитель, но меня бесят те водители, которые заезжают на трамвайные линии. Особенно на Ленинградском мосту! Нужно по всей линии сделать столбики с шипами!» (был в декабре прошлого года и такой комментарий; пережив зиму со столбиками, не изменил ли данный челябинец своего мнения или лишь укрепился в нем?).

К слову, даже сейчас не все местные автомобилист знают, что столбики – не временное явление, что они – навсегда (так, сегодня, 16-го сентября, челябинский таксист удивился, что данные полосатые объекты устанавливают всерьез и надолго: думал, на время проведения каких-либо дорожных работ). А таксист из столицы соседнего региона – Екатеринбурга, когда привез оттуда в Челябинск пассажиров и увидел столбики вдоль трамвайных путей, был крайне удивлен таким решением. И его не одобрил.

Челябинские автомобилисты, изначально выступавшие против столбиков, и сегодня продолжают считать, что они городу не нужны.

«Они мешают водителям. Очень. Мешают всему движению. Если случился затор, по путям можно было объехать "вставший" участок, а теперь пробки будут сумасшедшие. Опять же – как в зимнее время чистить между ними снег? Теперь всегда будет грязь – и сами столбы будут пыльными, и участки рядом с ними, а зимой наметет сугробы вдоль путей. Может и сами столбики замести. А когда техника приедет убирать снег, она, стало быть, перекроет проезжую часть. И снова ничего хорошего. Дорожным рабочим, которым придется махать лопатками, искренне сочувствую», - поделился своим мнением челябинец по имени Александр, который по долгу службы много ездит по городу и видит, что число «оранжевых» растет.

К слову, кроме столбиков есть еще и бордюры, которым (как и тем, кто придумал их установку) тоже здорово достается от челябинцев, однако власти решили во что бы то ни стало убрать всяческие преграды на пути общественного транспорта, который, по их твердому убеждению, обязательно привезет жителей мегаполиса, хотят они этого или нет, в светлое будущее.