30.06.2023
ММК стал партнером национальных проектов
30.06.2023
ЧелГУ открывает программы с изучением персидского языка
30.06.2023
На Таганае раньше обычного распустился пальчатокоренник Фукса
30.06.2023
ЮУЖД обеспокоена увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
30.06.2023
В Челябинске на пожаре погибла пожилая женщина
30.06.2023
В Челябинске появится еще одна территория молодежи
В аэропорту Челябинска задержан рейс до Минвод
29.06.2023
«Победа» возобновляет полеты из Челябинска во Внуково
05.06.2023
Привокзальная площадь челябинского аэропорта преобразится
29.03.2023
Челябинский аэропорт представил летнее расписание полетов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023