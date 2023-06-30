В аэропорту Челябинска задержан рейс до Минвод

В пятницу, 30 июня, в международном аэропорту Челябинска на четыре с половиной часа задержали вылет воздушного судна в Минводы, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«30 июня 2023 года в аэропорту г. Челябинска (Баландино) произошла задержка рейса 624 сообщением Челябинск-Минводы авиакомпании "Азимут"», - сообщает надзорное ведомство.

На рейс зарегистрировано 98 пассажиров, из них 13 детей.

Причина задержки - позднее прибытие воздушного судна из Минвод. По расписанию самолет из Минеральный вод должен был прилететь в Челябинск в пять часов 35 минут. Но борт задерживается, прибытие ожидается в 10 часов 35 минут.

Планируется, что воздушное судно отправится из Челябинска в Минводы в 11 часов (должны были вылететь в шесть часов 30 минут).

Челябинской транспортной прокуратурой осуществляется непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, сообщает ведомство.