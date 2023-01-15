В антирейтинг «С теплом – труба» вошли восемь муниципалитетов Челябинской области

Рекордсменами по числу жалоб на отопление стали восемь муниципалитетов Челябинской области по подсчетам регионального Народного фронта.

«Челябинск, Копейск, Сатка, Миасс, Каслинский, Верхнеуральский, Нагайбакский районы и Чебаркуль – муниципалитеты, которые этой зимой возглавили наш антирейтинг «С теплом – труба». Мы внесли все жалобы в реестр и направили его в прокуратуру», – сообщили 13 января представители областного ОНФ.

В своих обращениях южноуральцы приводили вот такие вопиющие случаи: в Челябинске в поликлинике ребенок не смог пройти ЭКГ из-за холода; в поселке Балканы Нагайбакского района в здании почты было всего четыре градуса, из-за холода застывали калькуляторы и компьютер, люди не могли оплатить счета; в Сатке одна из жительниц за свой счет промывала трубы, пытаясь вернуть в них тепло, но не помогло.