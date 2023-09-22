В центре Челябинска продлили ограничение движения, что связано с все продолжающимися работами по капитальному ремонту участка теплотрассы.

По этой причине движение транспорта по улице Работниц прекращено до 25 сентября, по Свердловскому проспекту (в районе домов №39-41) – до 29 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

АО «УСТЭК-Челябинск» просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям движения и по возможности объезжать участки, на которых проводятся работы по восстановлению нарушенного благоустройства.