В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают

В Челябинске на улице Цвиллинга дорожники вскрыли недавно уложенное покрытие. Фотографию в редакцию прислали местные жители с вопросом – нормально ли такое положение вещей?

В администрации Челябинска ответить на вопрос, зачем срезают новый асфальт, не смогли. Чиновники попросили сделать официальный запрос.

Напомним, в конце мая подобная ситуация была на Комсомольском проспекте. Дорожники вскрыли свежеуложенный асфальт, чтобы проложить теплотрассу.