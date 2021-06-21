21.06.2021
В Усть-Катаве вторые сутки ищут 87-летнюю грибницу
21.06.2021
Прокуратура заставила коммунальщиков Челябинска закрыть открытые колодцы
21.06.2021
В центре Челябинска убрали елки из вазонов
21.06.2021
Южноуральцы в День памяти и скорби вспомнят погибших в Великой войне
21.06.2021
Россиян привьют повторно от covid-19
21.06.2021
Набиуллина назвала причину роста цен на товары народного потребления
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Мэр Котова задалась вопросом о маршрутах поливальных машин
21.06.2021
В Челябинске отремонтируют четыре трамвайных переезда
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
17.06.2021
Миндортранс Челябинской области обязал подрядчика исправить нарушения при ремонте гарантийных дорог
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021