В центре Челябинска в День города закроют движение транспорта

В центральной части Челябинска десятого сентября, в день празднования 286-го дня рождения города, будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 17.00 до 23.00 в связи с праздничным концертом на Театральной площади будет закрыто движение по улице Тимирязева - от Цвиллинга до Елькина.

С 20.00 до 23.00 в связи с запуском праздничного фейерверка движение транспорта закроют на следующих участках:

- по Свердловскому проспекту - от проспекта Ленина до проспекта Победы;

- по улице Труда - от Российской до Энгельса;

- по улице Братьев Кашириных - от Российской до Краснознаменной;

- по улице Кирова - от проспекта Победы до Труда;

- по улице Цвиллинга - от проспекта Ленина до Труда;

- по улице Красной - от проспекта Ленина до 8 Марта;

- по улице Каслинской - от 8 Марта до Братьев Кашириных.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты с учетом запланированных ограничений.

О графике и изменениях в маршрутах движения городского общественного транспорта будет сообщено дополнительно, отметили в администрации Челябинска.