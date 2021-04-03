03.04.2021
В центре Челябинске на три недели закроют движение транспорта
02.04.2021
2021 год оказался для Челябинской области богат на двойняшек
02.04.2021
В Магнитогорске создают робота-узиста
02.04.2021
Управление архитектуры Челябинска придумало, как сделать площадки для выгула собак более комфортными
02.04.2021
В Челябинске мужчина устроил стрельбу на парковке
02.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 3-5 апреля
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021