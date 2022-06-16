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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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15.06.2022

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Ковчег с мощами
Сергий Радонежский
Челябинская епархия Русской Православной Церкви
Общество
16.06.2022 00:33
Фото: Пресс-служба Челябинской епархии и Свято-Симеоновского кафедрального собора

В Челябинск доставили чудотворную святыню - ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

В среду, 15 июня 2022 года, в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска доставили ковчег с частицей святых мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.

Святыню сопровождал эскорт православных байкеров.

При входе на территорию собора ковчег встретило многочисленное духовенство во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием, епископом Златоустовским и Саткинским Викентием и епископом Магнитогорским и Верхнеуральским Зосимой.

Когда святыню внесли в храм, глава Челябинской митрополии прочел молитву преподобному Сергию, а духовенство пропело угоднику Божию величание. Затем началась Божественная литургия, сообщает пресс-служба Челябинской митрополии.

Преподобный Сергий Радонежский жил в XIV веке. Он был подлинным подвижником благочестия, основал ряд монастырей, был близок к московскому княжескому дому. Скончался святой в 1392 году и был похоронен в основанном им монастыре, а в 1422 году его мощи были обретены монахами при строительстве нового Троицкого храма. Летом нынешнего года Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

В честь юбилея по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь осуществляет принесение ковчега со святыми мощами преподобного Сергия в епархии Русской Православной Церкви с 12 июня по 6 октября. Планируется, что святыня из Троице-Сергиевой лавры посетит все федеральные округа России. Совокупная протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров.

В проповеди перед причащением верующих клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора иерей Игорь Коннов отметил историческое значение трудов преподобного Сергия Радонежского для Земли Русской. С его именем связывают освобождение страны от татаро-монгольского ига, ее возрождение. В то же время клирик подчеркнул, что главная добродетель, явленная преподобным, – это его глубокое смирение.

По окончании Литургии духовенство совершило молебное пение перед принесенной святыней.

«Преподобный Сергий – покровитель нашего Отечества, Святой Руси. Он был сподвижником святителя Алексия Московского и благоверного князя Дмитрия Донского в деле объединения русских земель. “Любовью и единением спасёмся”, – говорил преподобный Сергий, и нам тоже нужно помнить и выполнять этот завет, если мы хотим видеть свою страну великой христианской державой», – сказал в проповеди митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Созданный им монастырь превратился в великую лавру. Во времена лихолетья монастырь много пострадал, но сейчас этот столп веры Христовой непоколебимо стоит и является центром православного образования. Многие наши священнослужители – выпускники семинарии и академии, многие певчие – выпускники регентской школы на территории Троице-Сергиевой лавры», – напомнил епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.

Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима в своем слове вспомнил о первой встрече с владыкой Алексием под сенью Троице-Сергиевой лавры в 1992 году.

«Мы вместе ходили на братский молебен перед началом занятий, на службы, - сказал владыка Зосима. - Время, проведенное в стенах Московской духовной семинарии, проходило в неизменных молитвах к преподобному Сергию, под его покровительством. А ныне сам угодник Божий пришел на южно-уральскую землю и благодатью своей нас покрывает и нас благословляет».

В заключительном слове владыка Алексий сказал, что ныне преподобный Сергий снова выступает как объединитель всех верующих во Христа и любящих свою Родину, сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора.

«Благодать, пребывающая в Лавре, пришла на нашу южноуральскую землю, - сказал владыка Алексий. - За это мы в первую очередь должны поблагодарить Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Теперь преподобный Сергий посетит всю уголки нашей великой страны и благословит наш народ, укрепит его».

После проповеди владыки и все духовенство и прихожане пропели многая и благая лета Святейшему Патриарху Кириллу.

Во время Литургии верующие начали прикладываться к мощам угодника Божия. Волонтеры раздавали богомольцам памятные иконочки преподобного Сергия с благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В четверг, 16 июня, помолиться перед ковчегом со святыми мощами можно в Свято-Сергиевском храме Челябинска (проспект Победы, 398) с девяти до 20 часов.

Ковчег с мощами
Сергий Радонежский
Челябинская епархия Русской Православной Церкви
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14.06.2022 15:31

Челябинская область откроет стекольное производство в ДНР

14.06.2022 15:26

Пленный украинский офицер пригрозил Зеленскому трибуналом

14.06.2022 15:19

Встречи в Петербурге станут отправной точкой к новому миру

14.06.2022 15:05

«Скорей бы утро, и снова на работу»: как обустроить офис, чтобы сотрудники не спешили домой

14.06.2022 15:03

Челябинские власти объявили аукцион по реконструкции очистных сооружений

14.06.2022 14:53

Делегация Челябинской области во главе с Алексеем Текслером посетила ДНР

14.06.2022 14:44

Петербургский форум развеет миф об «изоляции» России

14.06.2022 14:29

ПМЭФ-22 претендует на роль планетарного антисанкционного семинара

14.06.2022 14:13

Сергей Миронов: Российские власти должны предельно жестко отреагировать на строительство в Казахстане биолаборатории

14.06.2022 14:04

Озерский «Золотой петушок» выиграл грант Российского фонда культуры

14.06.2022 14:02

Челябинская область поставила в ДНР автомобили скорой помощи

14.06.2022 13:52

Защитники челябинского леса на Тополинке вновь разбили палаточный лагерь - полиция нарушений не нашла

14.06.2022 12:41

Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае

14.06.2022 12:35

Челябинский приход откроет «Школу блогера» на президентский грант

14.06.2022 12:25

В среду в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

14.06.2022 12:20

Звезда ТНТ Ольга Картункова помогла челябинцу сделать предложение любимой в прямом эфире

14.06.2022 11:54

Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы

14.06.2022 11:44

Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды

14.06.2022 11:36

В Челябинской области случился сход локомотива, проводится проверка

14.06.2022 11:33

В Коркино мошенники клонируют приложения

14.06.2022 11:29

В Челябинск привезут высшую награду российского баскетбола

14.06.2022 11:21

Жителя Карабаша оштрафовали за оскорбление диспетчера службы спасения

14.06.2022 11:19

Назначен новый замначальника ГЖИ Челябинской области

14.06.2022 11:06

В локомотивном цехе ММК появился цифровой начальник смены

14.06.2022 10:55

Суд отпустил домой замминистра здравоохранения Челябинской области

14.06.2022 10:42

Назначен новый первый зампредседателя Госкомитета по делам архивов Челябинской области

14.06.2022 10:37

Экс-глава поселения в Уйском районе признан виновным по трем статьям Уголовного Кодекса

14.06.2022 09:50

В Челябинске женщина выбросила своих детей с шестого этажа и затем покончила с собой

14.06.2022 09:45

Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти

13.06.2022 22:44

Во вторник ожидается особенное полнолуние - «суперлуние»

13.06.2022 22:11

На Зюраткуле заблудилась семья из Перми, на Увильдах едва не утонули курганцы

13.06.2022 22:10

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

13.06.2022 22:04

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня

13.06.2022 21:33

В Челябинске задержана гендиректор ЗАО «Медсервис-регион»