В Челябинск доставили чудотворную святыню - ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

В среду, 15 июня 2022 года, в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска доставили ковчег с частицей святых мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.

Святыню сопровождал эскорт православных байкеров.

При входе на территорию собора ковчег встретило многочисленное духовенство во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием, епископом Златоустовским и Саткинским Викентием и епископом Магнитогорским и Верхнеуральским Зосимой.

Когда святыню внесли в храм, глава Челябинской митрополии прочел молитву преподобному Сергию, а духовенство пропело угоднику Божию величание. Затем началась Божественная литургия, сообщает пресс-служба Челябинской митрополии.

Преподобный Сергий Радонежский жил в XIV веке. Он был подлинным подвижником благочестия, основал ряд монастырей, был близок к московскому княжескому дому. Скончался святой в 1392 году и был похоронен в основанном им монастыре, а в 1422 году его мощи были обретены монахами при строительстве нового Троицкого храма. Летом нынешнего года Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

В честь юбилея по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь осуществляет принесение ковчега со святыми мощами преподобного Сергия в епархии Русской Православной Церкви с 12 июня по 6 октября. Планируется, что святыня из Троице-Сергиевой лавры посетит все федеральные округа России. Совокупная протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров.

В проповеди перед причащением верующих клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора иерей Игорь Коннов отметил историческое значение трудов преподобного Сергия Радонежского для Земли Русской. С его именем связывают освобождение страны от татаро-монгольского ига, ее возрождение. В то же время клирик подчеркнул, что главная добродетель, явленная преподобным, – это его глубокое смирение.

По окончании Литургии духовенство совершило молебное пение перед принесенной святыней.

«Преподобный Сергий – покровитель нашего Отечества, Святой Руси. Он был сподвижником святителя Алексия Московского и благоверного князя Дмитрия Донского в деле объединения русских земель. “Любовью и единением спасёмся”, – говорил преподобный Сергий, и нам тоже нужно помнить и выполнять этот завет, если мы хотим видеть свою страну великой христианской державой», – сказал в проповеди митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Созданный им монастырь превратился в великую лавру. Во времена лихолетья монастырь много пострадал, но сейчас этот столп веры Христовой непоколебимо стоит и является центром православного образования. Многие наши священнослужители – выпускники семинарии и академии, многие певчие – выпускники регентской школы на территории Троице-Сергиевой лавры», – напомнил епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.

Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима в своем слове вспомнил о первой встрече с владыкой Алексием под сенью Троице-Сергиевой лавры в 1992 году.

«Мы вместе ходили на братский молебен перед началом занятий, на службы, - сказал владыка Зосима. - Время, проведенное в стенах Московской духовной семинарии, проходило в неизменных молитвах к преподобному Сергию, под его покровительством. А ныне сам угодник Божий пришел на южно-уральскую землю и благодатью своей нас покрывает и нас благословляет».

В заключительном слове владыка Алексий сказал, что ныне преподобный Сергий снова выступает как объединитель всех верующих во Христа и любящих свою Родину, сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора.

«Благодать, пребывающая в Лавре, пришла на нашу южноуральскую землю, - сказал владыка Алексий. - За это мы в первую очередь должны поблагодарить Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Теперь преподобный Сергий посетит всю уголки нашей великой страны и благословит наш народ, укрепит его».

После проповеди владыки и все духовенство и прихожане пропели многая и благая лета Святейшему Патриарху Кириллу.

Во время Литургии верующие начали прикладываться к мощам угодника Божия. Волонтеры раздавали богомольцам памятные иконочки преподобного Сергия с благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В четверг, 16 июня, помолиться перед ковчегом со святыми мощами можно в Свято-Сергиевском храме Челябинска (проспект Победы, 398) с девяти до 20 часов.