В Челябинск начался монтаж первой балки самого большого пролета моста "Коксохим

В Челябинске начался монтаж первой балки между вторым и третьим пролетными строениями путепровода "Коксохим".

О знаковом событии сегодня, 11 мая, сообщила пресс-служба городской мэрии.

"Огромные железнодорожные краны выполняют поистине ювелирную работу. Всего на самом большом пролете смонтируют 14 таких балок. Для того, чтобы эти работы могли начаться, подрядчик синхронизировал их проведение с движением поездов завода", - рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, 17-го марта этого года глава города Наталья Котова лично проинспектировала ход строительства моста в районе "Мечел-Кокса", отметив, что крайне важный для жителей южноуральской столицы объект возводится без отставания графика. Тогда градоначальница пообещала, что движение по путепроводу будет открыто в июне 2020-го года.

Ранее челябинские власти выражали недовольство подрядчиком, выигравшим контракт на проведение ремонтных работ на аварийном путепроводе в районе предприятия "Мечел-Кокс" Челябинского металлургического комбината.

Реконструкция многострадального моста "Коксохим" началась лишь в ноябре прошлого года. Закрыта знаковая дорожная магистраль была еще в декабре 2018-го. В январе 2019-го для облегчения жизни горожан ЧелябГЭТ запустил вагоны-челноки от остановки "Улица Монтажников" до моста "Коксохим" и от моста "Коксохим" до конечной "ЭСПЦ-6".

В августе 2019-го года на встрече с профсоюзами Челябинской области глава региона Алексей Текслер пообещал горожанам, что привычное трамвайное движение в Металлургическом районе возобновится в феврале 2020-го.