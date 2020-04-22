В Челябинск поступят ИВЛ и тесты на антитела к коронавирусу

До конца недели в Екатеринбург прибудет очередная партия гуманитарного груза, приобретенного председателем Совета директоров Русской медной компании (АО «РМК») Игорем Алтушкиным для защиты уральских медиков от коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении информационной политики РМК, в составе груза средства индивидуальной защиты, 110 тысяч самых востребованных мировой медициной экспресс-тестов на определение антител коронавирусной инфекции. «Тесты помогут оперативно выявить тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных», - уточнили в компании.

Стоимость партии экспресс-тестов составляет около 860 тысяч долларов. Половину суммы оплатил генеральный директор УГМК Андрей Козицын, половину – Игорь Алтушкин. Тесты поровну распределят между Челябинской и Свердловской областями.

«Эти тесты аккредитованы китайским министерством здравоохранения. Их использовали в Ухане и теперь экспортируют в Европу и США», - рассказал представитель председателя Совета директоров РМК Кирилл Ирха. По его словам, экспресс-тесты позволяют в течение 15 минут выявить наличие антител к коронавирусу и фактически обнаруживают инфицированных или переболевших. «Мы находимся в тесном контакте с министерствами здравоохранения, чтобы понимать потребности медучреждений и приобретать оборудование и инвентарь, который действительно необходим и может использоваться на территории России», - уточнил Ирха.

Так, по заявке региональных властей РМК и УГМК дополнительно закупили 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 3,3 миллиона долларов. В начале мая на Урал их доставит дополнительный пятый авиарейс. Оборудование поровну распределят между Челябинском и Екатеринбургом.

К настоящему моменту на Урал прибыло уже три самолета с гуманитарной помощью, приобретенной Фондом святой Екатерины на средства главы РМК Игоря Алтушкина.

Напомним, первая партия груза была доставлена в аэропорт Екатеринбурга из Китая 13 апреля. В его составе 1,5 миллиона медицинских масок, 150 тысяч перчаток, 20 тысяч защитных костюмов и три тысячи очков.

На следующий день прибыл спецборт со второй партией гуманитарного груза. Он поступил на областной аптечный склад в Челябинске 15 апреля. В его составе два миллиона медицинских масок, 50 тысяч масок с повышенной защитой и пять тысяч защитных костюмов. Общий вес - около 10 тонн.

Третий рейс приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 апреля. Он доставил на Урал около 18 тонн средств индивидуальной защиты от коронавируса для медицинских работников. Это свыше 2,1 миллиона одноразовых масок, 14 тысяч очков, более 20 тысяч лицевых щитков, тысяча бесконтактных термометров, 4четыре тысячи перчаток, 10 тысяч защитных комбинезонов – более 2,16 миллиона изделий.

Предыдущие партии средств защиты уже доставлены по медицинским учреждениям Среднего и Южного Урала.

До конца текущей недели ожидается прибытие четвертого рейса. В составе гуманитарной помощи помимо экспресс-тестов и аппаратов ИВЛ одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – более 10,6 миллиона единиц изделий. С учетом дополнительных расходов на покупку экспресс-тестов и аппаратов ИВЛ сумма благотворительной помощи регионам Урала от главы РМК Игоря Алтушкина превысила семь миллионов долларов.

Гуманитарный груз поровну поделят между Челябинской и Свердловской областями. Распределением средств защиты занимаются региональные власти.