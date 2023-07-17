В Челябинск приедет передвижная выставка о великой Сталинградской битве

В Челябинск завтра, 18 июля, в 14 часов откроется выставка, посвященная 80-летию победы в Сталинградской битве. Передвижной музей расположится в Саду Победы до до 22 июля.

Межрегиональный автомотопробег передвижного музея воинской славы имени Героя Советского Союза Василия Павлова «Автобус Победы» проводится благовещенским отделением всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» при поддержке администрации Благовещенска.

Жителей и гостей Челябинска приглашают посетить экспозицию и послушать интересные рассказы о подвигах советских воинов.

Выставка в Саду Победы будет работать 18 июля с 14 до 20 часов, 19-21 июля - с 11 до 20 часов, 22 июля - с 11 до 16 часов. Вход свободный.

В столицу Южного Урала передвижной музей прибудет из Кургана, из Челябинска направится в Ашу, а оттуда в Уфу, Бугуруслан, Самару, Ульяновск, Сызрань, Саратов.

Торжественный старт пробега состоялся 22 июня с площади Победы Благовещенска. Передвижной музей уже побывал в Свободном, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Кемерово, Новосибирске, Омске. Сегодня, 17 июля, выставка работает в Кургане.

Таким образом, за полтора месяца передвижная экспозиция побывает почти в двух десятках городов России. За это время участники акции преодолеют более восьми тысяч километров. Пробег завершится в Волгограде пятого августа (в годы Великой Отечественной войны город-герой назывался Сталинград).