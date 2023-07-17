17.07.2023
В Челябинской области наивысший бал по ЕГЭ получили 127 выпускников
17.07.2023
ММК снова признали лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием
17.07.2023
Консультация юриста: депремирование работников
17.07.2023
Движение на перекрестке проспекта Победы и Краснознаменной закрыто до 18 июля
17.07.2023
С первого августа повысят пенсии: кому и в каком размере положена прибавка
17.07.2023
Взаимодействие женских консультаций с беременными женщинами выведут в Челябинской области на новый уровень
В Челябинск приедет передвижная выставка о великой Сталинградской битве
02.02.2023
Музей Победы рассказал историю героического защитника Сталинграда из Челябинской области
02.02.2023
Великая Победа: Россия отмечает 80-летие со дня разгрома фашистов под Сталинградом
02.02.2023
В УФСБ Челябинской области вспоминают коллег, сражавшихся за Сталинград
14.07.2022
Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023