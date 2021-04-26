В Челябинск прилетел чемпион по боксу WBA Марк Урванов

Чемпион WBA Марк Урванов провел встречу со сборной Челябинской области по боксу. Она состоялась в рамках предстоящих соревнований, приуроченных к

годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут при поддержке «Русской Медной Компании».

Челябинск примет шестой Всероссийский турнир по боксу на призы ГТРК "Южный Урал", на который соберутся юниоры со всей страны и стран СНГ. Специально для этого в столицу Южного Урала на один день прилетел профессиональный боксер из Академии единоборств РМК, обладатель титула WBA Gold Марк Урванов.

«Здесь собрались ребята с разным уровнем подготовки, поэтому мы начали со стандартных заданий, после чего прошли уже по моим собственным наработкам, которые появились с опытом. Но все упражнения реально применять уже сейчас. У каждого из ребят есть шансы. Главное – работать и любить свое дело», - сказал Марк Урванов.

После стандартной разминки на скакалке и блока упражнений на пресс, руки и ноги, спортсмены отрабатывали комбинационную работу и работали над техникой бокса. Марк каждому уделил время, дал советы по устранению ошибок, а в конце продолжительное время общался с челябинскими боксерами, но уже неофициально.

Отметим, что в этом году генеральным партнером предстоящего в Челябинске Всероссийского турнира станет «Русская Медная Компания», которая с 2016 года активно занимается развитием единоборств в регионе.