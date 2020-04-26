В Челябинск возвращаются туристы из ОАЭ

В воскресенье, 26 апреля, в международный аэропорт Кольцово Екатеринбурга прибывает очередной чартерный рейс из-за границы с туристами из Челябинской области. Для них уже подготовлены автобусы и обсерватор, в котором им предстоит провести две недели на карантине.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства области, спецборт прилетает из Объединенных Арабских Эмиратов. На борту воздушного судна 21 южноуралец.

В аэропорту южноуральцев встретят представители регионального минздрава, Роспотребнадзора. Прилетевшие ни с кем не будут контактировать, кроме специально подготовленных сотрудников. Пассажирам измерят температуру, обработают их багаж. Затем специальными автобусами повезут в Челябинск. Колонну будет сопровождать машины ГИБДД.

В течение 14-дней туристы будут находиться на обязательной самоизоляции в санатории «Сосновая горка» на берегу озера Еловое. К их встрече уже все подготовлено. Их обеспечат всем необходимым, в том числе питанием. Медицинские работники будут постоянно наблюдать за состоянием их здоровья.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, в Екатеринбург прибыл спецборт из Таиланда, на котором находилось 43 жителя Челябинской области. Они размещены в Челябинском областном реабилитационном центре на озере Смолино.

В ночь с 21 на 22 апреля в Кольцово прибыли 43 южноуральца из Турции. Их разместили на двухнедельный карантин в санатории «Изумруд».