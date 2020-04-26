ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинск возвращаются туристы из ОАЭ

Общество
Сегодня, 18:29
Автор: 
Олеся Денисова

В воскресенье, 26 апреля, в международный аэропорт Кольцово Екатеринбурга прибывает очередной чартерный рейс из-за границы с туристами из Челябинской области. Для них уже подготовлены автобусы и обсерватор, в котором им предстоит провести две недели на карантине.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства области, спецборт прилетает из Объединенных Арабских Эмиратов. На борту воздушного судна 21 южноуралец.

В аэропорту южноуральцев встретят представители регионального минздрава, Роспотребнадзора. Прилетевшие ни с кем не будут контактировать, кроме специально подготовленных сотрудников. Пассажирам измерят температуру, обработают их багаж. Затем специальными автобусами повезут в Челябинск. Колонну будет сопровождать машины ГИБДД.

В течение 14-дней туристы будут находиться на обязательной самоизоляции в санатории «Сосновая горка» на берегу озера Еловое. К их встрече уже все подготовлено. Их обеспечат всем необходимым, в том числе питанием. Медицинские работники будут постоянно наблюдать за состоянием их здоровья.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, в Екатеринбург прибыл спецборт из Таиланда, на котором находилось 43 жителя Челябинской области. Они размещены в Челябинском областном реабилитационном центре на озере Смолино.

В ночь с 21 на 22 апреля в Кольцово прибыли 43 южноуральца из Турции. Их разместили на двухнедельный карантин в санатории «Изумруд».

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Федерация
Сегодня, 15:54
Число случаев коронавируса в России превысило 80 тысяч, в УрФО – 1800
Общество
Сегодня, 14:52
В Челябинской области зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом
Общество
Сегодня, 12:59
В Челябинской области за сутки выявлено 58 новых случаев коронавируса
Общество
Вчера, 23:52
Число муниципалитетов Челябинской области с подтвержденным коронавирусом выросло до 23
24.04.20 23:11
Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 24 апреля
24.04.20 22:06
В Златоусте число случаев коронавируса продолжает расти, в списке заболевших – беременная
24.04.20 17:30
Нуждающиеся в Челябинской области получат продуктовые наборы
24.04.20 16:44
«Пятёрочка» поддержала больницы и лаборатории Челябинска
24.04.20 16:33
В Челябинской области персонал 16 частных клиник могут привлечь к работе по вызовам
24.04.20 15:50
Полицейские Миасса заразились контактным способом
24.04.20 14:56
В Челябинской области старшеклассники смогут начать учиться очно, если ситуация не ухудшится
24.04.20 14:19
Текслер: Регион рискует перейти на самую опасную стадию эпидемии коронавируса
24.04.20 13:08
Текслер: Кладбища будут закрыты для посещения на Родительский день
24.04.20 12:37
В челябинском госприюте для безнадзорных животых появились первые обитатели
Среда обитания
24.04.20 15:36
Буйство красок и ароматов
Центр Челябинска превратится в цветущий оазис с сиренью и пряными травами
Общество
Сегодня, 11:03
Они были на передовой
Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Новости
Вчера, 00:03
Экономика
В Челябинской области будет запущена линия по производству медицинских масок
24.04.20 23:37
Среда обитания
На месте Доваторского рынка в Челябинске вырастят многолетние цветы и ценные деревья
24.04.20 18:05
Федерация
За сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса
24.04.20 17:30
Общество
Нуждающиеся в Челябинской области получат продуктовые наборы
24.04.20 16:33
Общество
В Челябинской области персонал 16 частных клиник могут привлечь к работе по вызовам
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
24.04.20 17:30
Общество
Нуждающиеся в Челябинской области получат продуктовые наборы
24.04.20 16:33
Общество
В Челябинской области персонал 16 частных клиник могут привлечь к работе по вызовам
24.04.20 12:37
Общество
В челябинском госприюте для безнадзорных животых появились первые обитатели
24.04.20 12:00
Общество
Митрополит призвал челябинцев отказаться от посещения кладбищ в Родительский день
24.04.20 10:48
Общество
Отопление в домах челябинцев отключат до конца апреля
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика